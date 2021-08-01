Yasmani Copello kimdir? İşte Milli Sporcu Yasmani Copello hakkında bilgiler

Milli atlet Yasmani Copello, sporseverlerin merak ettiği ve araştırdığı bir isim olarak dikkat çekiyor. İşte, Yasmani Copello'nun hayatı hakkında bilgiler...

Küba asıllı Türk engelli koşucusu Yasmani Copello Escobar ,15 Nisan 1987’de doğdu. Milli atlet, Temmuz 2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 m engelli Türkiye rekorunu kırdı. Yaklaşık iki hafta sonra rekoru 49.39'a çekti. Sporcu, Ağustos 2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası serilerinde 48.89 koşarak derecesini geliştirdi.

Yarı finalde bu kez 48.46'yla yeniden rekor kırdı. Yasmani Copello Escobar , Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu 48.42'ye indirerek altın madalya kazandı. Türkiye'nin 2016 Yaz Olimpiyatları kafilesinde yer alan sporcu, Rio'ya son Avrupa şampiyonu olarak gitti.

Eleme serilerini 49.52, yarı finali ise 48.61'le geçen Copello, finaldeki 47.92'siyle kişisel en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalyanın sahibi oldu

Copello Türkiye rekorlarına imza atmaya daha sonraki dönemde de devam etti. Son şampiyon unvanıyla gittiği 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 47.81 koşan sporcu, rekor derecesiyle bu kez gümüş madalyanın sahibi oldu.