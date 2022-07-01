Yasmani Copello Escobar, rekor kırarak altın madalya kazandı

Cezayir’de düzenlenen 19’uncu Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 400 metre engellide milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Batuhan Çiftçi, altın madalyanın sahibi oldu
Milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir’den Oussama Mordjane’yi mağlup ederek altın madalya kazandı.
Çekiç atmada altın madalya
Milli atlet Özkan Baltacı ise atletizm erkekler çekiç atmada 74.34 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Merve Tuncel'den bronz madalya
Milli yüzücü Merve Tuncel ise kadınlar 200 metre kelebek finalinde 2:12.59’luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.