Yasir Subaşı Kayserispor taraftarını özledi

Hes Kablo Kayserispor’un genç futbolcusu Yasir Subaşı, kulübün sosyal medya hesabından taraftarlara ‘evde kal’ çağrısında bulundu. Kulüp tarafından yayınlanan videoda, “Dünya ve ülkemizde korona virüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyoruz. Ben de bu süreçte kulübümün verdiği program doğrultusunda Kayseri’de kalarak gerek saha çalışması gerekse salonda yaptığım çalışmalarla fiziksel aktivitelere devam etmeye özen gösteriyorum” diyen Yasin Subaşı, “Dizi film izleyerek, kitap okuyarak vaktimi evde izole bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Ailemle sık sık telefonla görüşerek hasret gidermeye çalışıyorum” ifadesinde bulundu.

"Bu sürecin son bulması için sosyal mesafeye dikkat edelim"



“Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağı günü iple çektiğini vurgulayan genç futbolcu, şunları söyledi:

“Bunun için sosyal mesafeye dikkat edelim. Bu sürecin bir an önce son bulması için sosyal mesafeye dikkat edelim. Yetkililerin uyarılarına uyalım ve tedbiri elden bırakmayalım. Bu arada bizler için gecesini gündüzüne katan 7/24 çalışan sağlık çalışanlarımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün yetkililere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Salgından dolayı hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Salgınla mücadele eden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan şifa diliyorum”



