Yasin Öztekin, Sivasspor’a veda etti! Yeni takımı açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu, Samsun ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yasin Öztekin, sosyal medya üzerinden Sivasspor'a veda etti.

Yasin Öztekin'in veda paylaşımında "Vedalar her zaman zordur. Benim için yeni bir sayfa açmanın heyecanı olsa da bu güzel kulüpten ayrılmanın burukluğu var içimde. Birbirinden güzel dostluklar biriktirdiğim bu gönlü büyük şehrin desteğini her zaman yanımda hissedeceğim. Yönetime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma kulüpte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Sivasspor ile 18 maçta 1 gol atan Yasin Öztekin Süper Lig'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Göztepe formaları giymişti.