Yasin Öztekin resmen Göztepe'de!

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Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener'den sonra bir transfer daha açıkladı.

İzmir ekibi, eski futbolcusu Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Borussia Dortmund altyapısında yetişen denewyimli futbolcu, Gençlerbirliği, Trabzonspor , Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Sivasspor'da forma giymişti.

İşte Göztepe'nin açıklaması;

2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yasin Öztekin'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz.