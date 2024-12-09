Yasin Öztekin fırtınası 2. Lig'de esiyor! Zirvede...

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FF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından zirve yolunda ağır yaralar alan Bucaspor 1928, son olarak evinde Menemen FK'ile 1-1 berabere kalırken, takımı sırtlayan yıldız Yasin Öztekin'in attığı goller de sarı-lacivertlilere yetmedi. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen 37 yaşındaki eski Galatasaraylı kanat oyuncusu Menemen FK maçını da boş geçmedi ancak takımı galibiyete uzanamadı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon 15 maçta 11 gol atıp krallıkta zirveye adını yazdıran, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 2 golü bulunan Yasin adeta ikinci baharını yaşadı. Ancak, Bucaspor 1928, Yasin'in müthiş performansına rağmen üst sıraların gerisinde kaldı. Ligde içinde bulunduğu sıkıntılı tabloda her geçen hafta eriyen, Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından da 3 puanı silinecek olan Bucaspor 1928, Play-Off'taki yerini riske attı.