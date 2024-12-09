×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Yasin Öztekin fırtınası 2. Lig'de esiyor! Zirvede...

Güncelleme Tarihi:

#Yasin Öztekin#Menemen FK#TFF 2.Lig
Yasin Öztekin fırtınası 2. Ligde esiyor Zirvede...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 14:22

Bir dönem Galatasaray'da gösterdiği performansla hafızalara kazınan ve şimdilerde Bucaspor 1928 forması giyen Yasin Öztekin, attığı gollerle dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

FF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından zirve yolunda ağır yaralar alan Bucaspor 1928, son olarak evinde Menemen FK'ile 1-1 berabere kalırken, takımı sırtlayan yıldız Yasin Öztekin'in attığı goller de sarı-lacivertlilere yetmedi. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen 37 yaşındaki eski Galatasaraylı kanat oyuncusu Menemen FK maçını da boş geçmedi ancak takımı galibiyete uzanamadı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon 15 maçta 11 gol atıp krallıkta zirveye adını yazdıran, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 2 golü bulunan Yasin adeta ikinci baharını yaşadı. Ancak, Bucaspor 1928, Yasin'in müthiş performansına rağmen üst sıraların gerisinde kaldı. Ligde içinde bulunduğu sıkıntılı tabloda her geçen hafta eriyen, Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından da 3 puanı silinecek olan Bucaspor 1928, Play-Off'taki yerini riske attı.

Gözden KaçmasınKerem Aktürkoğlu durmak bilmiyor Alev aldı, zirveye çıktı | 70 milyon euro...Kerem Aktürkoğlu durmak bilmiyor! Alev aldı, zirveye çıktı | 70 milyon euro...Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasin Öztekin#Menemen FK#TFF 2.Lig

BAKMADAN GEÇME!