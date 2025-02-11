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Yasin Özcan, Aston Villa'da!

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#Yasin Özcan#Aston Villa#Kasımpaşa
Yasin Özcan, Aston Villada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 07:00

Kasımpaşa, altyapısından yetişen 18 yaşındaki stoperinin İngiltere Premier Lig ekibine transfer olduğunu açıkladı. 7 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında satılan Yasin, sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyecek ve yeni sezonda İngiliz kulubüne katılacak.

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Kasımpaşa, yurt dışına tarihi bir ihracat gerçekleştirerek altyapısından yetişen Yasin Özcan’ı, dünyanın 1 numaralı futbol ligi olan Premier Lig’de mücadele eden Aston Villa’ya sattı. İngiliz kulübü, 18 yaşındaki stoper için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 1 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay maddeleri de yer aldı.

KASIMPAŞA’NIN BÜYÜK GURURU

İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği Yasin, bu sezonun sonuna kadar Kasımpaşa forması giymeye devam edecek, yeni takımına gelecek sezon katılacak. Lacivert beyazlı kulüp, transferi şu ifadelerle duyurdu:

“Altyapımızdan yetişen Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan’ın, Aston Villa’ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz.”

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16 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU

Yasin Özcan, 16 yaşında profesyonel olduğu 2022-2023 sezonundan bu yana Trendyol Süper Lig’de çıktığı 77 maçta 4 gole imza attı. Yasin, Alpay Özalan’ın ardından Aston Villa’da forma giyen ikinci Türk oyuncu olacak.

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#Yasin Özcan#Aston Villa#Kasımpaşa

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