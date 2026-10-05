Yasin Kol, 'Şike ve Teşvik' suçundan tutuklanırsa yönettiği maçlar etkilenir mi? Spor hukukçusu açıkladı: Şampiyonluk ve lig iptali mümkün ama kolay değil

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol 'Şike ve Teşvik' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ayrıca Yasin Kol'un MASAK raporunda bazı para transferleri dikkat çekti. Yasin Kol ile en az bir maçta görev alan hakemlerle eşleşen 64 banka karşı tarafı tespit edildi. Bu kişilerden Kol'a 218 bin 668 lira gelirken, Kol'dan aynı isimlere 853 bin 472 lira çıktı. Aynı maçta görev yapılan kişilerle yapılan 50 banka işlemi, ortak maçın üç gün öncesi ile iki gün sonrasındaki altı günlük zaman dilimine denk geliyor.

Çıkışların 44’ünde Yasin Kol ilgili maçta hakem olarak; alıcılar ilgili maçlarda 18 işlemde dördüncü hakem, 17 işlemde 1. yardımcı hakem, 12 işlemde 2. yardımcı hakem olarak görev aldı. Bu çıkışlar 40 tanesinin maç başladıktan sonra yapıldığı belirtildi.

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MHK ve hakemlerle ilgili yürütülen soruşturma 'Görevi kötüye kullanma', '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" gibi suçlamalar üzerinden yürürken aktif olarak Süper Lig'in en çok görev alan hakemlerinden biri olan Yasin Kol'un 'Şike ve Teşvik' suçundan tutuklamaya sevk edilmesi soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Süper Lig'de son iki sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan 12 derbi maçın 6'sında düdük çaldı. Kol, 2024-2025 sezonunda iki, 2025-2026 sezonunda dört olmak üzere toplam 6 derbi maçı yönetti.

Yasin Kol'un yönettiği derbi karşılaşmaları şöyle:

2024-2025 sezonu: Beşiktaş 2-1 Galatasaray

2024-2025 sezonu: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

2025-2026 sezonu: Galatasaray 1-1 Beşiktaş

2025-2026 sezonu: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

2025-2026 sezonu: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

2025-2026 sezonu: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

SPOR HUKUKÇUSUNA SORDUK: ŞİKE VE TEŞVİK SUÇLAMASI NASIL ETKİLER?

Ferhat Gündoğdu MHK'sinin en güvendiği hakemlerin başında gelen ve birçok kritik maçta düdük çalan Yasin Kol, eğer 'Şike ve Teşvik' suçundan tutuklanırsa yönettiği geçmiş maçlar ve Süper Lig nasıl etkilenir? Bu soruyu Spor Hukukçusu Avukat Anıl Dinçer yanıtladı;

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‘YASİN KOL HAKKINDAKİ İDDİALAR ÇOK AĞIR’

“Şu anki Yasin Kol hakkındaki iddialar gerçekten çok ağır. Şike ve teşvikten bahsediliyor. Burada şüpheli bulunan maçlar hakkında adli ve idari soruşturmaların derinleştirilmesi kaçınılmazdır. Ancak adli olarak suçlu bulunması, yönettiği maçların otomatik olarak iptal edileceği veya yeniden oynatılacağı anlamına gelmiyor. Süper Lig'e de tabii ki bu durumun olası etkileri olacaktır.

Burada savcılık makamı Yasin Kol'un geriye dönük hesap hareketlerini, HTS yani telefon trafik kayıtlarını ve dijital materyallerini inceleyerek şike şüphesi barındıran maçları mercek altına alacaktır; ki zaten muhtemelen almıştır. Hakem Yasin Kol burada suçlu bulunursa, bu maçlarda iş birliği yaptığı olası futbolcu, kulüp yöneticisi veya bahis organizatörleri kim varsa tespit edilecektir ve bunlar hakkında yeni soruşturma açılacaktır.

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Bundan dolayı adli ve idari süreçler eş zamanlı olarak daha da genişletilebilir. Bunun haricinde Türkiye Futbol Federasyonunda da TFF Hukuk Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu adli soruşturmadan bağımsız olarak kendileri de idari tahkikatı başlatmak durumundadırlar.

‘YÖNETTİĞİ MAÇLARIN İPTALİ HUKUKEN MÜMKÜN AMA KOLAY DEĞİL’

Yasin Kol’un geçmişte yönettiği maçlara yönelik iptal veya yeniden oynatma kararı alınabilir mi?

Burada geriye dönük şüpheli maçların iptal edilme ve yeniden oynanma ihtimali var mı? Yeniden oynanma ihtimalini görmüyoruz. İptal edilme de hukuken mümkün gibi gözükse de pratik olarak çok mümkün değil. Çok büyük bir karmaşaya yol açacaktır. Ancak burada soruşturma sonucunda herhangi bir kulübün hakeme teşvik primi verdiği veya şike teklif ettiği somut delillerle para trafiği, ses kayıtları ve benzeri kanıtlanırsa, yani bu hakem gerçekten bu şike olayını gerçekleştirmiş ve bunu birkaç kulüp yöneticisiyle gerçekleştirdiyse bu kişiler ve kulüpler saptanır.

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‘HAK MAHRUMİYETİ, PUAN SİLME, ALT LİGE DÜŞÜRME GİBİ CEZALAR VERİLEBİLİR’

Burada da suça karışan kişi ve kulüplere cezalar verilir. Örneğin hakemle beraber ilgili bir yönetici karışmışsa veya o yöneticinin kulübü hakkında sınırsız hak mahrumiyeti cezası, puan silme, alt lige düşürme gibi cezalar verilebilir.

‘ŞAMPİYONLUK VE LİG İPTALİ TEORİK OLARAK MÜMKÜN, PRATİKTE ZOR’

Burada çok ciddi bir şike teşviki varsa ve bunun sonucunda ligin sıralaması geçtiğimiz senelerde gerçekten etkilendiyse; örneğin şampiyonluk veya küme düşme yarışı, o zaman burada geçmişe dönük daha da derin inceleme ve kararlar verilebilir. Ama dediğim gibi, teorik olarak mümkün olsa da pratikte hiç kolay değil. Çünkü pratikte şampiyonluğu veya ligi iptal ettiğinizde birçok karmaşa ortaya çıkacak.

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‘LİG İPTALİNDENSE SUÇA KARIŞAN KİŞİLERE YAPTIRIM UYGULANABİLİR’

Bazı kulüplerin borsada yatırımcıları var. Bunlar ne olacak? Bunlar etkilenecek. Onun dışında sponsorluklar ve gelirler ne olacak? Bazı kulüpler belki bunların sonucunda Avrupa'ya katılım hakkı elde etti. Bunların durumu ne olacak? Küme düşen bir daha geri mi çıkarılacak? Burada pek çok kaosa ve karmaşaya yol açacak. Ama bunlar geriye dönük tabii ki de incelenecektir. Ama bahsettiğim gibi, bence geriye dönük liglerin iptalindense, eğer bu suça karışan hangi kulüp yöneticisi varsa onlara ilişkin çok ağır yaptırımlar uygulanabilir.

‘KOL İLE PARA TRANSFERİ OLAN HAKEMLERİN SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLMESİ KAÇINILMAZ’

Yasin Kol'un maçlardan önce ve sonra kendisi ile en az bir maçta görev almış 64 farklı hakemle para transferleri MASAK raporuna girdi. Kol hakkındaki suçlama 'Şike ve Teşvik' olduğu için bu hakemler de soruşturmaya dahil edilir mi?

Evet, MASAK raporunda adı geçen ve Yasin Kol ile maç takvimleri çerçevesinde şüpheli para trafiği tespit edilen diğer hakemlerin de soruşturmaya dahil edilmesi hukuken kaçınılmaz gözüküyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakemler dosyası soruşturmasında ortaya çıkan bu somut MASAK ve bilirkişi verileri, soruşturmanın da doğrudan seyrini etkileyecek nitelikte. Çünkü burada 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11'inci maddesi uyarınca şike ve teşvik primi suçu en az iki tarafın varlığını gerektirir.

‘NASIL BİR MENFAAT ZİNCİRİ OLDUĞUNU SAVCILIK BULACAKTIR’

Yani menfaat sağlayan ve sağlanan. Burada da kim menfaat sağladı, kime menfaat sağlandı; bunların ortaya çıkarılması lazım. Burada da duyduğumuz kadarıyla diğer hakemlerle de para alışverişi olduğu için burada nasıl bir menfaat zinciri var, savcılık makamı bunu bulacaktır ve bu kişileri de muhtemelen ifadeye çağırıp ifadelerini alacaktır. Belki bazılarını da gözaltına alacaktır veya tutuklayacaktır.

Bunların her birinin bulunduğu müsabakaları da geriye dönük inceleyecektir diye düşünüyorum.