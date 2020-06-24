MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriYasemin Güler, İzmir Büyükşehir Belediyespor'da
GeriDiğer Yasemin Güler, İzmir Büyükşehir Belediyespor'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Yasemin Güler, İzmir Büyükşehir Belediyespor'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasemin Güler, İzmir Büyükşehir Belediyespor'da
Abone Olgoogle-news

Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, eski oyuncusu Yasemin Güler'le anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımda yetiştikten sonra 4 sezon Kastamonu Belediyespor'da forma giyen Yasemin Güler'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İzmir temsilcisinin iç transferde de Ece Sözmen ve Sibel Kıcıroğlu'nun sözleşmelerini birer yıl uzattığı kaydedildi.

Yasemin Güler, İzmir'e ve yuvasına döndüğü içim mutlu olduğunu belirterek, "Başarılı olmak için takım arkadaşlarımızla ter dökeceğiz" ifadesini kullandı.

Yasemin Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesporda

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle