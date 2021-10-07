Yasemin Ecem Anagöz: "Her yarışma benim için ayrı bir hedef..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Galatasarayda zoraki yeni sözleşme Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...Galatasaray'da 'zoraki' yeni sözleşme! Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...#Galatasaray
Araçlar elde tutuluyor iddiası... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacakAraçlar elde tutuluyor iddiası... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak#Fahiş Fiyat
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Son hali şaşırttı TOGGda dikkat çeken detaySon hali şaşırttı! TOGG'da dikkat çeken detay#TOGG
Yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomlarıYeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!#Salgın
İnanılmaz yoğunluk Ucu bucağı görünmüyorİnanılmaz yoğunluk! Ucu bucağı görünmüyor#Kaçak Göçmen
Koronanın uğramadığı tek ülke DSÖ harekete geçti'Korona'nın uğramadığı' tek ülke! DSÖ harekete geçti#Kuzey Kore
Meteoroloji tarih verdi... Pastırma sıcakları geliyorMeteoroloji tarih verdi... 'Pastırma sıcakları' geliyor#Meteoroloji
Kentte 5 farklı bölgede kâbusu yaşatmıştı Pusuya düşürüldü suçüstü yakalandıKentte 5 farklı bölgede kâbusu yaşatmıştı! Pusuya düşürüldü suçüstü yakalandı#Adana
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
Ece Sükan uslanmıyorEce Sükan uslanmıyor! #Ece Sükan
Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi miBoğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?#Boğaziçi Üniversitesi
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Yasemin Ecem Anagöz: "Her yarışma benim için ayrı bir hedef..."

#Yasemin Ecem Anagöz#Olimpiyat Oyunları#Okçuluk
Yasemin Ecem Anagöz: Her yarışma benim için ayrı bir hedef...

ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı'nda Mete Gazoz ile birlikte bronz madalya kazanan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da karışık takımda Mete Gazoz ile birlikte 4'üncü olan Yasemin Ecem Anagöz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Dünya Şampiyonası'nda madalya almayı kıl payı kaçırdığını söyleyen Yasemin Ecem Anagöz, "Olimpiyatlarda ilk yarışımız mix takımdı. Orada 4'üncü olduk. Buna herkes çok sevindi ama biz oraya şampiyonluk için gitmiştik. Tabii üstümüzde bunun bir üzüntüsü vardı. Daha sonrasında gerçek bir şampiyon, gerçek bir kazanan gibi neden bir Dünya Şampiyonası madalyası olmasın dedik. Olimpiyatlardan döndüğümüzde bir toparlanmaya girdi ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemiz adına ilk madalyayı kazandık. Takım halinde çok mutlu ve gururlu hissediyoruz. Bireysele gelecek olursak, çok güzel bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum. Madalya evet bazı şeyler için somut bir cevap ama sporu bilen, anlayan insanlar, bir performans grafiği olur. Bu performansımdan da gayet memnunum. Hocalarım da memnun. Aslında üzüldüm, madalyayı kıl payı kaçırdığım için. Bu madalyayı kazanamayacağım anlamına gelmiyor. Paris için şimdiden hazırlıklara başladık diyebilirim" diye konuştu. 

"GELECEK NESİLLERE BİRAZ DA OLSA IŞIK TUTABİLDİYSEM BU BENİ ÇOK MUTLU EDER" 

Haberin Devamı

Kendisinden sonra gelen nesillerin kendisini örnek aldığını görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Anagöz, "Tabii bu ilginin olumlu kısmı da olumsuz kısmı da var. Ben olumsuz kısmına da çok maruz kaldım. Olabilecek şeyler. Göz önünde olduktan sonra yaptığımız her işi, her insana beğendiremiyoruz maalesef. Kötü yorumlara da maruz kalabiliyoruz. Ancak ben iyi kısmına bakmak istiyorum. Kötü diyorum ama bunun kat kat fazlası yorumda aldım. Olimpiyatlardan sonra kendimin bir okçudan, sporcudan fazla olduğumu gördüm. Birçok çocuğa ilham olduğumu, birçok çocuğun başarıya giden yolda beni örnek aldığını gördüm. Bu benim için çok değerli. Çünkü, sporculuğun yanı sıra aynı zamanda birer insanız. Her insanın insanlık görevi adı altında bir şeyler yapması gerekiyor. Ben de gelecek nesillere biraz da olsa ışık tutabildiysem bu beni çok mutlu eder" şeklinde konuştu. 

"PARİS OLİMPİYATLARI UZUN BİR HEDEF"  

Gelecek hedeflerinden de bahseden Yasemin Ecem Anagöz, "Paris Olimpiyatları uzun bir hedef. Daha 3 sene var. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Şu an sezonu bitirdik. Son dünya şampiyonasında madalyamızı aldık, güzel bir şekilde kapattık. Her yarışma benim için ayrı bir hedef. O şekilde görüyorum" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasemin Ecem Anagöz#Olimpiyat Oyunları#Okçuluk