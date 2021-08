Yasemin Can kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yasemin Can'ın diğer adı

Yasemin Can, 11 Aralık 1996 tarihinde Kenya'da dünyaya geldi. Kenya asıllı uzun mesahe koşucusu Yasemin Can, aslen Vivian Jemutai ismini taşımaktadır.

Yasemin Can, Amsterdam'da düzenlenen 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10.000 metreyi 31:12.86'yla koştu ve kendine ait Avrupa 23 yaş altı rekorunu geliştirerek altın madalyanın sahibi oldu. Sporcu 15:18.15'le 5000 metreyi de kazanarak, uzun mesafe dublesi yapmayı başardı. Can 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesinde yer aldı. 10.000 metre mücadelesini 30:26.41'le tamamlayan sporcu, Amsterdam'da Avrupa şampiyonluğunu getiren kişisel en iyi derecesini 45 saniyeden fazla geliştirdi ancak yarış dünya rekoruyla koşuldu ve Can 7. oldu.

Can 2017 Avrupa Salon Şampiyonası'ndaki 8:43.46'lık 3000 metre performansıyla gümüş madalya kazandı. Sporcu bu derecesiyle kadınlar 3000 m salon Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu.