×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yasemin Can, Avrupa üçüncüsü

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Kros Şampiyonası#Yasemin Can#Sporanasayfa
Yasemin Can, Avrupa üçüncüsü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 15:11

Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, üçüncü oldu.

Haberin Devamı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştirilen şampiyonada büyük kadınlar yarışı tamamlandı.

Türkiye'yi 7,5 kilometrelik bu kategoride Yasemin Can, Sümeyye Erol, Özlem Kaya Alıcı, Derya Kunur, Ruken Tek, Bahar Yıldırım temsil etti.

Yarışmada İtalyan atlet Nadia Battocletti 25.43'lük derece ile ipi ilk göğüsleyen sporcu olurken, 25.54'lük derece ile Alman sporcu Konstanze Klosterhalfen ikinci, Yasemin Can ise parkuru 26.01'lik süre ile tamamlayarak üçüncülüğü elde etti.

Bu kategoride mücadele eden Türk sporculardan Bahar Yıldırım 15'inci, Derya Kunur 30'uncu, Sümeyye Erol 45'inci, Ruken Tek 51'inci, Özlem Kaya Alıcı ise 72'inci sırada yer aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Kros Şampiyonası#Yasemin Can#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!