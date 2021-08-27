Yasemin Adar kimdir, nereli, kaç yaşında? Yasemin Adar’ın biyografisi

Yasemin Adar ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Milli güreşçi Yasemin Adar, 1991 doğumlu. Balıkesir’de dünyaya gelen milli sporcu spor hayatına gülle atma ile başlamış, daha sonra güreşe geçmiştir.

YASEMİN ADAR KİMDİR?

Yasemin Adar, 6 Aralık 1991'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Adar, Türk kadın güreşçi ve eski gülle atmacı. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı.

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kg kategorisinde de altın madalya kazanarak organizasyon tarihinde ülkesi adına bunu başaran ilk kadın güreşçi oldu