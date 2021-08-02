Yasemin Adar kimdir, kaç yaşında? Yasemin Adar'ın biyografisi
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda milli güreşçi Yasemin Adar 76 kiloda rakibini tuşla yenerek olimpiyat üçüncüsü oldu. Yasemin Adar, 2017 yılında Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 ve 2019 yıllarında ise üst üste dört kez Avrupa Şampiyonu olmuştu. Peki, Yasemin Adar kimdir, kaç yaşında? Yasemin Adar'ın biyografisi...
Yasemin Adar, 6 Aralık 1991'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Adar, Türk kadın güreşçi ve eski gülle atmacı. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı.
Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kg kategorisinde de altın madalya kazanarak organizasyon tarihinde ülkesi adına bunu başaran ilk kadın güreşçi oldu