Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'den amatör kümeye düştü!

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Hakemlik camiası dün şok bir haberle sarsıldı... Süper Lig hakem kadrosunda bulunan Yaşar Kemal Uğurlu ile Erkan Özdamar’ın Süper Lig kariyerleri sona erdi. İki hakem de atletik testleri geçemedikleri için küme düşürüldü...

Sezon başında ağustos ayında yapılan atletik testte başarısız olan ve uzun süre rapor alarak koşulara katılmayan Uğurlu, önceki gün yapılan gecikmeli ocak ayı testte de başarısız oldu. Uğurlu, Klasman Hakemliği için gereken 40 yaş barajından yaşlı olduğu için otomatikman amatör lige düşürüldü. Tecrübeli hakem bundan böyle sadece amatör küme maçlarında görev alabilecek.

KLASMANLAR 2 OCAK'TA AÇIKLANDIĞI İÇİN YERLERİNE YENİ İSİMLER ALINAMIYOR

Klasman düşürülen diğer hakem olan Erkan Özdamar da tıpkı Yaşar Kemal Uğurlu gibi hem sezon başı hem ocak ayındaki atletik testleri geçemedi. Özdamar 36 yaşında olduğu için 2. ve 3. lig maçlarında düdük çalabilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezon hakem kadrosunu 2 Ocak’ta açıklamış olduğu için, dün klasman düşürülen Uğurlu ve Özdamar’ın yerlerine yeni isimler alması kurallar gereği mümkün değil. Süper Lig’de sezonun geri kalan bölümünde 2 tecrübeli hakemden yoksun olarak tamamlanacak.

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UĞURLU EN SON BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINDA VAR HAKEMLİĞİ YAPTI

MHK’nin VAR kadrosunda yer alan eski FİFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu sezon Süper Lig ve 1. Lig’de 13’er karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli hakem son olarak ligdeki RAMS Başakşehir-Galatasaray (1-2) karşılaşmasının VAR hakemliğini yaptı. Hem hakem hem de VAR görevleri üstlenen ve 2 dönem öncesine kadar FİFA kokartı olan Erkan Özdamar ise bu sezon 10 Süper Lig, 13 1. Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 26 karşılaşmada görevlendirildi. Özdamar’ın Süper Lig’deki son maçı 11 Ocak’ta oynanan Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (1-2) müsabakası oldu.