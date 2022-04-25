Yaşar Kemal Uğurlu oğlunun hastaneye kaldırıldığı haberini aldı, maçı yönetti! MHK'nın bilgisi var mıydı? İşte detaylar...

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Süper Lig'de Adana Demirspor - Trabzonspor karşılaşmasını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'nun oğlunun maçtan önce ameliyata alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

MURAT FEVZİ TANIRLI: 'ÇOK YENİ ÖĞRENDİĞİM BİLGİ...'

Hürriyet yazarı ve Spor Arena Ne VAR Ne Yok programı yorumcusu eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, Yaşar Kemal Uğurlu'nun Adana Demirspor - Trabzonspor maçı öncesi oğlunun hastaneye kaldırıldığı haberini aldığını ve bu psikolojiyle maçı yönettiğini ifade etti. Tanırlı, mevcut futbol ortamından dolayı maçı geri iade etmeyi düşünmedi. MHK'nın da durumdan bilgisi olmadı.

Tanırlı'nın konuyla ilgili sözleri şöyle;

"Çok yeni ögrendiğim bilgi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun çocuğuna Allah acil şifalar versin. Maçtan önceki gün, daha önceden nüksetmiş rahatlızlığından dolayı çocugunun hastaneye kaldırıldığı haberi geliyor. Kendisi bunu Merkez Hakem Kurulu ile paylaşmıyor. Zor durumda kalacaklarını düşünüyor. Belki de bu psikolojinin kendisini etkilediğini düşünüyor. Bunu MHK ile paylaşmaları daha doğru olurdu. Bu duruma kimsenin art niyetli bakacağını düşünmüyorum."

YAŞAR KEMAL UĞURLU NE DEMİŞTİ?

TV100'de yayınlanan VAR Odası isimli programın yorumcusu eski hakem Deniz Ateş Bitnel, yakın arkadaşı Yaşar Kemal Uğurlu ile gerçekleştirdiği konuşmanın detaylarını canlı yayında aktarmıştı.

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Bitnel'in iddiasına göre Yaşar Kemal Uğurlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Maç günü oğlum hastaneye kaldırıldı. Şu anda da hastanede zaten. Ameliyat olacak. Maç günü maçı geri iade edemezdim. Türk futbolunun ve içinde bulunduğu kaotik ortamın daha fazla tartışmalara sebebiyet vermemesi adına bunu yapamazdım. İlk yarının sonuna 6 dakika ekleyip 4 dakikada bitirmemin sebebi de aklımın oğlumda olması Yaşar Kemal Uğurlu

ADANA DEMİRSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor karşılaşmasını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'nun oğlunun maçtan önce ameliyata alınmak üzere hastaneye kaldırılmasından dolayı tecrübeli hakem için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu'nun maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz.

Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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Yaşar Kemal Uğurlu kimdir?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1 Ocak 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisat bölümünü tamamlayan Uğurlu'nun hakemlik yapmaya başlamadan önce sigortacılık ile uğraştığı bilinmektedir.

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Yaşar Kemal Uğurlu hakemlik başlangıcı olarak ilk adımını 2002 yılında Düzce’de hakemlik kursunda attı. Profesyonel olarak ilk kez 2004 yılında görev almaya başladı. Yaşar Kemal Uğurlu günümüze kadar maçlarda görev almaya devam etmektedir. Yaşar Kemal Uğurlu üst klasman ve Ankara bölgesi hakemidir.







