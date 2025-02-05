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Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakemliği bırakan Yaşar Kemal Uğurlu'nun kariyeri ve biyografisi

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#Yaşar Kemal Uğurlu#Hakem#Biyografi
Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşında Hakemliği bırakan Yaşar Kemal Uğurlunun kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 12:30

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir sorusu, Türkiye'nin en tanınan hakemlerinden biri olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Futbol hakemi olarak görev yapan Uğurlu, Türk futbolunda yakından tanınan isimler arasında yer alıyor. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Yaşar Kemal Uğurlu, Türk futbol hakemlerinden biridir ve Süper Lig'de görev yapan en deneyimli hakemlerden biridir. Hakemlik kariyerinde toplam 576 maç yönetmiş olan Uğurlu, Türk futbolseverlerin de aşina olduğu bir isimdir. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

05 Ocak 1981 Ankara doğumlu olan Yaşar Kemal Uğurlu, futbol hakemi olarak tanınan bir isimdir. Futbola olan ilgisi genç yaşlarda başlamış ve zamanla hakemlik kariyerine yönelmiştir. Türk futbolunda hakemlik alanında kazandığı tecrübelerle dikkat çeken Uğurlu, özellikle Süper Lig maçlarında görev almasıyla bilinir. 

YAŞAR KEMAL UĞURLU KARİYERİ

Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir. 

2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Lig'de 230 karşılaşmada görev yaptı.

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#Yaşar Kemal Uğurlu#Hakem#Biyografi

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