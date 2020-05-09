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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yasaklarla başlayan Kore Ligi'ni 1.6 milyon kişi izledi!

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Yasaklarla başlayan Kore Ligi'ni 1.6 milyon kişi izledi!
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Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada yürütülen topyekün mücadele yavaş yavaş semerelerini veriyor.

Güney Kore’nin en üst düzey organizasyonu olan ‘K Lig 1’de 2020 sezonu dün oynanan Jeonbuk Motors-Suwon maçıyla başladı. Karşılaşmaya ev sahipliği yapan son şampiyon Jeonbuk, 41 yaşındaki Dong-Gook Lee’nin 84. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maç öncesi oyuncular ve hakemler el sıkışmadı. Futbolcuların birbirleriyle ve hakemlerle yakın mesafeden konuşmalarının yasak olduğu maçta doğal olarak yere tükürmek de yasaktı. Sezon boyu bu kuralları çiğneyen futbolculara sarı kart gösterilecek. Karşılaşmayı sadece ‘K Lig 1’in resmi Twitter sayfasından tam 1.6 milyon kişi izledi.

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