Yasak ilişkiye kırmızı kart

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, sosyal medyada cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan gözlemci O.E ile İstanbul il hakemi E.K’ye, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaları onadı. PFDK’nin 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği O.E’nin gözlemcilik, 90 gün cezaya çarptırılan E.K’nin hakemlik kariyerleri böylelikle bitmiş oldu. O.E ile E.K’nin yazılı savunmalarını değerlendiren ve sosyal medyaya yansıyan ilişki görüntüleri izleyen Tahkim Kurulu’nun tarihi kararı TFF’nin resmi sitesinden ilan edildi.

İTİRAZ HAKLARI YOK, KARAR KESİN

Türkiye Futbol Federasyonu duyurusunda, her iki isim hakkındaki onama kararlarının oy birliği ile alındığı belirtildi. TFF Tahkim Kurulu kararları kesin olduğu için itiraz hakkı bulunmuyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatı’nın 40. maddesinin (b) bendinde, “Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir” hükmü yer alıyor.

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G.SARAY-TRABZON MAÇINDA YAN YANA

Görüntülerin çekildiği süreçte İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapan eski FiFA hakemi 61 yaşındaki O.E’nin, E.K’ye hakemlikle ilgili iltimas geçtiği hatta kendisinin gözlemci olarak görev yaptığı 19 Ağustos 2023’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında protokol tribününde yanında oturttuğu ortaya çıkmıştı. O.E, Tahkim Kurulu’na gönderdiği savunmada, E.K ile gönül ilişkisi içinde olduğunu kabul ederken haksız yere cezalandırıldığını ifade ederek şöyle dedi:

GÖZLEMCİ VIDEO İÇİN HAKEMİ SUÇLADI

“Soruşturmaya ve hak mahrumiyeti cezasına konu paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yayan kişi E. K’dir. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu talimatlarında bildiğim kadarıyla hakemlerin birbiriyle gönül ilişkisine girmelerine engel bir durum söz konusu değildir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı vakit talimatname gereği herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşılmamaktadır. Benim hakem camiasından herhangi biriyle gönül ilişkisi yaşamış olmamın futbol camiasını küçük düşürecek bir tutum olarak kabul edildiğini düşünmek istemiyorum.”

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KADIN HAKEMDEN ŞİKAYETÇİ OLDU VE GÖREVE DÖNMEK İSTEDİ

Gözlemci O.E savunmasında, söz konusu videoyu sosyal medyadan paylaştığı için hakem E.K’den şikayetçi olduğunu belirtip şöyle devam etti: “Hayatım, ilgili şahsın yapmış olduğu paylaşım nedeniyle tepetaklak olmuştur. Maddi anlamda uğradığım zarar bir kenara, manevi anlamda uğradığım zararı tarif edemem. 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğüm hakemlik ve gözlemcilik geçmişimde en ufak disiplin cezası almadığım hususları göz önüne alındığında gözlemcilik hayatıma derhal geri dönmem için gereğinin yapılmasını talep ederim.”

HAKEM E.K: SÖZ KONUSU VIDEODAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM

24 yaşındaki futbol hakemi E.K ise, Tahkim Kurulu’na gönderdiği savunmada, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ve sosyal medyada paylaşımı ile bir ilgisi olmadığını belirtti. E.K, savunmasında şöyle dedi: “Şahsıma ait olduğu iddia edilen fakat hiçbir şekilde benimle alakası olmayan video, 23.02.2024 tarihinde ‘E******7’ hesabından paylaşıldığı iddia edilmiş olsa da, şahsıma ait olan sosyal medya hesabından paylaşılmamıştır. Üzerinde ‘Barış Reus’ yazılı olduğu görülen video Rusya kaynaklı ‘mail.ru’ hesabından paylaşılmıştır.”

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HAKEM E.K'Yİ GÖREVLİ OLDUĞU MAÇA GÖTÜRDÜ

Gözlemcilik yaptığı Galatasaray-Trabzon karşılaşmasında yanında oturttuğu E.K ile ilişkisi nedeniyle çok sayıda kişi tarafından şikayet edilen O.E, 23 Ağustos 2023’te İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı’nı bıraktı.

VIDEOYU 15-16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR SERVİS ETTİ

Hakem E.K, olay yaratan ilişki videosunun paylaşıldığı hesapla ilgili şu iddialarda bulundu: “Bu hesaplar 15-16 yaşındaki çocuklar tarafından yönetilmekte ve sanki tarafımca paylaşılmış gibi servis edilmiştir. Bahsi geçen kişiler, sahte görüntüler paylaşmaktan ve başka platformdaki kişileri dolandırdıkları gerekçesiyle ceza almış olup halen cezaevinde bulunmaktadır. Kaynağı belirsiz ve benimle alakası olmayan video üzerinden savunmamın istenilmesini şahsıma hakaret olarak addetmekteyim. Hukuka aykırı şekilde verilen kararın kaldırılmasını arz ve talep ederim.”