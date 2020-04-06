Yasa dışı bahisçilerin korona fırsatçılığı

Koronavirüs salgını nedeniyle spor organizasyonlarının hemen hepsinin iptal edilirken İsveç’te, koronavirüs tehlikesine karşın, maksimum 50 seyirci ile amatör maçların oynanmasına izin veriliyor. Bu maçlar birçok yasa dışı bahis sitesinin programına da alınırken, başta bu durumdan memnun olan İsveç kulüpleri şimdilerde oldukça dertli. Skabersjo Kulübü başkanı Mattias Andersson, Vastra Ingelstad ile oynadıkları maç öncesi birçok ülkeden bahis meraklılarının kendilerine sosyal medyada ulaşarak oyun stilleri ve taktikleri gibi bilgiler sorduğunu belirterek, “1-1 biten maçın ardından birçok ölüm tehdidi aldık. İnsanlar koronadan ölmemizi diliyordu. Oyuncularımız ilk başlarda bahis bültenlerine girdiğimiz için mutluydu. Şimdi hepsi şokta. Yasa dışı bahis sektörünün karanlık yönünü gördük” dedi.

MAÇ iPTAL EDiLDi

Öte yandan Eskilstuna ve Nashulta arasında oynanması planlanan karşılaşma, kulüp yetkililerinin maç öncesi bahisçilerle temasa geçmiş olması nedeniyle iptal edildi.