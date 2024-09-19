Yasa dışı bahis Süper Lig'e sızdı! Galatasaray'ın sponsorluğu ortalığı karıştırdı

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Futbol gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre ‘meritking.news’ adlı haber sitesi, hazır bir şablon olarak tasarlanmış ve içinde yer alan az sayıda haber yapay zeka ile oluşturulmuştu. Burada amaç yasa dışı bahis sitesi değil bir haber sitesi olduğu izlenimini yaratmak. ‘meritking.news’ sitesinin domain’inin de 3 ay önce alındığı görülüyor.

"İsmimizi çalıp yasa dışı bahis ve kumar oynatıyorlar"

Net Holding'e ait Merit İnternational şirketi de, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından sonra bir açıklama yaparak, 'Meritking' ile isim hakkından dolayı yıllardır davalık olduğunu ve Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili olarak bilgilendirileceğini duyurdu.

Besim Tibuk’un kızı ve Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Net Holding’e ait Merit markası ile ilgili izinsiz kullanımlara karşı her türlü hukuki haklarımızı kullanmaktayız. Aslen yasa dışı online bahis ve kumar sitesi işleten Meritking.news sahipleriyle de yıllardır süren hukuki mücadelemiz devam etmektedir. Galatasaray SK yetkililerine de gerekli bilgilendirme yapılacak ve ihtarname gönderilecektir."

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"Site üzerinden bahis için link verilmiş"

Sports Digitale'in haberinde yer alan bilgilerde ise, "Net Holding, ‘meritking.news’ adlı internet sitesinin 7 Ağustos ve 1 Eylül tarihinde yasa dışı bahis sitesi logosunu kullanıp link yönlendirmesi verdiğini notere tasdik ettirdi. Noter tasdik belgeleri suç duyurusuna eklendi. Bu belgeler Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray sponsorluk parasının yarısını almış

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, tepki gören ‘meritking.news’ sponsorluğu ile ilgili Telegol’e bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Biz, ‘meritking.news’ haber sitesinin sahibi olan firma ile bir anlaşma yaptık. Yabancı bir firma, adını ezbere bilmiyorum. 14 milyon 65 bin dolar KDV, iki senelik rakamdır. Senelik 7 milyon 30 bin dolar KDV. Bunun 3 milyon 155 bin dolar + KDV kısmı Sportif AŞ, yani futbolla ilgili olan bölümdür. 3 milyon 875 bin dolar + KDV olan bölüm, basketbol erkek göğüs, kadın basketbol sırt, voleybol kadın ve erkek forma reklamlarını kapsamaktadır.

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"Ben vergi memuru değilim"

Yelkencioğlu, “Parayı aldınız mı?” sorusuna, “Paranın yarısı hesabımıza geçti” cevabını verirken sözlerine şöyle devam etti: “Biz meritking.news ile anlaşma yaptık, bu Merit’in başka bir şey ile alakası yok. Bu para uzaydan gelmiyor, bu anlaşmayı uzaylılarla yapmadık. Yeni kurulan bir sitenin bu parayı nasıl verdiğini ben bilemem, vergi memuru değilim.”

Galatasaray Kulübü anlaşmanı dondurdu

Kamuoyunda giderek yoğunlaşan tepkiler üzerine Galatasaray Kulübü, ‘meritking.news’ ile yapılan sponsorluk anlaşmasını dondurma kararı aldı. Resmi siteden önceki gün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bir dijital spor haber platformu olan ‘meritking.news’ markası tanıtımı özelinde kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş’nin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri, kulübümüze iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır. Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz.”

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Resmi sitede 14 milyon dolar, KAP'a bildirilen 6,5 milyon dolar

Galatasaray Kulübü'nün kamuoyunda büyük tartışma yaratan bu sponsorlukla ilgili KAP'a bildirdiği rakam da son derece şaşırtıcı. KAP'a yaptığı bildirimde, 2 yıllık anlaşma karşılığında 6.5 milyon dolar alacağını açıklayan sarı kırmızılı kulüp, kendi sitesine koyduğu yazıda ise bu anlaşmadan 14 milyon dolar gelir elde edileceğini duyurdu.

Bu kadar büyük bir rakamı ödeyecek olan haber sitesinin sayfa değerinin sadece 60 dolar olması da işin en ilginç yanlarından biri.

Spor Toto Teşkilatı'ndan suç duyurusu

Tartışmalı sponsorluk için Spor Toto Teşkilatı da yeni bir dava açtı. Spor Toto, ‘meritking.news’ markasını kullanan Galatasaray ve Adana Demirspor kulüpleri ile birlikte yasa dışı bahis oynatan ilgili markanın alt siteleri için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Teşkilat, ‘Meritking’ ismiyle bahis oynatılan web siteleri ile, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi.

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Galatasaray dışında 7 kulübe daha sponsorluk yapıyor

Galatasaray’a 2 yıllığına 14 milyon dolar karşılığında sponsor olan ‘meritking.news’ adlı haber sitesinin sayfa değerinin sadece 60 dolar olması olayın en ilginç yanlarından biri. Sitenin İngilizce versiyonunda, sponsorluk desteği verilen diğer kulüpler Torino, Real Betis, Alaves, Kızılyıldız, Monza, Real Valladolid ve Parma’nın da logoları yer alıyor.

Bahis sitesinin sahibinin sabıka dosyası kabarık

Meritking adlı yasa dışı bahis sitesinin sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Fedlan Kılıçaslan, kuyumcular üzerinden kara para akladığı iddiasıyla Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) kayıtlı hakem olduğunu öğrenilen Kılıçaslan’ın, hırsızlık yaptığı için hakemlikten ihraç edildiği öğrenildi.

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Ukrayna polisi, kaldığı otel odasına baskın yaptı

Ukrayna polisinin geçtiğimiz yıl Fedlan Kılıçaslan’ın kaldığı otel odasına baskın yaptığı ve sorguladığı anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.

Bu paylaşımı yapan kişi ‘Merit İnternational’ın sahibi olan Net Holding’in sahibi Besim Tibuk’un oğlu Murat Tibuk’tu. Murat Tibuk, videoyu, “Yasadışı bahis sitesi baronuna Ukrayna’da gözaltı” ifadesiyle paylaştı.

Yasa dışı bahis, karapara aklama ve teröre finans sağlama yöntemi

Uzmanlara göre yasa dışı bahis dünyada çok kullanılan başlı başına bir karapara aklama yöntemi. Bu şirketler farklı sponsorluklar ve reklamlar sayesinde ilk olarak paralarını aklıyor. Bir diğer önemli unsur da bu şirketler sayesinde teröre finansman sağlanıyor olması. Yasa dışı bahis şirketleri pek çok terör ve suç örgütü için birer gelir kapısı haline gelmiş durumda.

İllegal bahiste bir yılda dönen para 50 milyar dolar

Galatasaray her ne kadar yasa dışı bahis şirketinin uzantısı olan şirketle yaptığı sponsorluk anlaşmasını dondurmuş olsa da tehlike devam ediyor. Yasa dışı bahis nedeniyle her yıl Türkiye’den yurt dışına çıkan para miktarı tam 50 milyar dolara ulaştı.

5-10 milyar dolar devlete değil yurt dışına gidiyor

Ünlü futbolcular, spor kulüpleri ve sanatçılarla reklam yapan yasa dışı bahis şirketleri bu sayede Türkiye’de 50 ile 100 milyar dolar arasında bir hacim oluşturuyor. Ve Türkiye’nin bundan kaybı 5-10 milyar dolar arasında. Bu para da vergi olarak devlete gideceğine yurt dışına gidiyor. Tedbir alınmadığı takdirde kayıt dışı bu sektörün daha da yayılacağı muhakkak. Ortada dolaşan para ve kazanç o kadar büyük miktarda ki, yasa dışı bahis şirketleri futbol maçlarında manipülasyon, daha açık bir ifadeyle şike yapıyorlar, bu güzel oyununa gölge düşürüyorlar.

Yasa dışı bahis oynayan da oynatan da ağır ceza alır

7258 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre;

- Lisanssız oyun oynatanlar veya buna yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası alır.

- Yurt dışında mevcut bir oyuna internetle erişim sağlanarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası alır.

- Sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası alır.

- Reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3.000 güne kadar adli para cezası alır.