Yasa dışı bahis soruşturması derinleşiyor! Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali'nin telefon ve tabletlerine el konuldu... Fagioli'den itiraf geldi...

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İtalya Milli Takımı'nda Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasa dışı bahis iddiaları sebebiyle ifade verdi. Haklarında soruşturma başlatılan iki oyuncunun futbol kariyerleri tehlikede.

İtalya Futbol Federasyonu, Torino Başsavcılığı'nın milli takım kampında Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun soruşturma kapsamında sorgulandığını ve oyuncuları korumak amacıyla futbolcuların kamptan ayrılarak kulüplerine dönmelerine izin verildiğini açıkladı.

TELEFON VE TABLETLERİNE EL KONULDU

Yaşanan gelişmelerin ardından bu sabah Zandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun telefon ve tabletlerine el konuldu. Oyuncuların daha önce forma giydiği takımlarda da yasa dışı bahis oynayıp oynamadığı araştırılacak.

Nicolo Zaniolo'nun Roma'da oynadığı dönemde bir İtalya Kupası maçına bahis yaptığı öne sürüldü.

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FUTBOLDAN MEN EDİLME TEHLİKESİ VAR

Futbolda yasa dışı bahis olaylarına karışan oyunculara verilen cezalar çok büyük. Olası bir durum karşısında minimum 3 yıldan başlayan cezalarla karşılaşan oyunculara ağır darbe indiriliyor.

"BAHİS DEĞİL POKER OYNADIM"

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Zaniolo'nun sorguda iddia edildiği gibi Roma'nın İtalya Kupası'nda oynadığı bir maça bahis oynamadığını, herhangi bir futbol maçı için hiçbir şekilde bahis yapmadığını, sadece online sitelerden poker oynadığını söylediği belirtildi.

FAGIOLI'DEN İTİRAF GELDİ

Yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle birkaç gün önce Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu. Fagioli soruşturma neticesinde bahis oynadığını itiraf etti.

Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo'nun bonservisi Galatasaray'da bulunuyor. Nicolo Zaniolo'nun Premier Lig'de 30 maç oynaması halinde zorunlu satın alma maddesi devreye girecekti.