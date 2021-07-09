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Yarmolenko kimdir, nereli, kaç yaşında? Yarmolenko hangi takımlarda oynadı?
Yarmolenko, transfer gündeminde yer alan oyuncular arasında bulunuyor. Asıl mevkisi olan sağ kanat haricinde sol kanat ve forvette de ihtiyaç halinde oynayabilen Yarmolenko, sol ayağını hakim olarak kullanabiliyor. Peki, 1,89 boyundaki Yarmolenko kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Yarmolenko, 23 Ekim 1989 tarihinde Ukrayna'nın Sankt-Peterburg şehrinde dünyaya geldi. Forvet ve sağ açık mevkiinde oynayan Yarmelonko West Ham United takımında forma giymektedir. West Ham United öncesinde Dortmund ve Dinamo Kiev formalarını terletti.