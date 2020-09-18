Yarının Sultanları'ndan 'Mektup arkadaşım ol' projesi!

‘Yarının Sultanları’ çatısı altında önemli projeler üreten Possible, yeni bir etkinlikliğe başlandığını duyurdu.

İşte Possible'dan yapılan açıklama;

Bu yeni aktivite ile ilgili olarak Possible’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘Yarının Sultanları çatısı altında, ülkemizin dezavantajlı bölgelerindeki kız çocukları için yaptığımız aktivitelere bir yenisini ekliyoruz. Amacımız; COVID-19 nedeniyle bir araya gelemesek bile, mesafelerin hayalleri gerçekleştirmek için engel olamayacağını hissettirmek.

Cansu Köksal, Yasemin Ecem Anagöz ve Bahar Toksoy Guidetti ilk adımı attılar. Mektupları bugün yola çıktı, mektup arkadaşlarından gelecek cevabı bekliyorlar. Ne kadar çok kız çocuğuna ulaşırsak, bazı hikayelerin sonunu değiştirmek için o kadar çok fırsatımız olacak.

Dezavantajlı bölgelerdeki kızlarımızla mektup arkadaşı olmak isteyen tüm profesyonel kadın sporcular bizimle info@possiblesft.com üzerinden iletişime geçebilir. Haydi, mesafeleri aşamasak bile, kalplerimizin bir olduğunu gösterelim!’