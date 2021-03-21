Yarın Artık Bugündür yeni bölümüyle yayında! Golleri ile tarihe geçen efsane kaleciler
Spor Arena Youtube kanalında Okay Karacan'ın futbolun tarihine yolculuk yaptığı 'Yarın Artık Bugündür' programı 5. bölümüyle yayında. Sevilla kalecisi Bounou'nun dün gece Valladolid ağlarına 90+4'te attığı golle takımına 1 puan kazandırmasıyla yeniden gündem olan 'golcü kaleciler'i Okay Karacan mercek altına aldı.
Okay Karacan, futbol tarihine kurtarışlarının yanı sıra attıkları gollerle geçen kalecileri ve hikayelerini Spor Arena'da masaya yatırıyor. Forvet oyuncularından fazla gol atan file bekçileri ve takımlarına galibiyet puanı getiren kaleciler kimler? Hepsinin cevabı Yarın Artık Bugündür'de cevap buluyor, keyifli seyirler.
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İşte tarihe geçen golcü kaleciler;
Rogerio Ceni
Jose Luis Chilavert
Dimitar Ivankov
Rene Higuita
Jorge Campos
Hans-Jörg Butt
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