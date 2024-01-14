Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kararı çok konuşuldu!

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Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İki golün VAR'dan döndüğü, üç pozisyonda direklerin gole izin vermediği maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

HALİL UMUT MELER'İN DÖNÜŞ MAÇI

15. haftada oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının bitiminde Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçıyla görevine geri döndü.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki taraftarlar Meler'e büyük ilgi gösterirken maç öncesi iki kulüp yöneticileri deneyimli hakeme çiçek verdi.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ'NİN GÖRÜNTÜSÜ ÇOK KONUŞULDU

Konyaspor, 78. dakikada Sokol Cikalleshi ile golü buldu ancak kısa süren inceleme sonucu pozisyonun ofsayt olduğu işaret edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

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Süper Lig'de bu haftadan itibaren kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, bu maçta da devredeydi ve Cikalleshi'nin golünde sistemden gelen görüntü ekrana verildi. Görüntüde Cikalleshi'nin sol ayağının çok küçük bir kısmının rakibin omzundan önde olduğu gözüküyor.

Pozisyonun görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.