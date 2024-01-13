Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'de ilk kez devreye girdi!

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Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren kullanılacağını duyurmuştu.

İLK KEZ DEVREYE GİRDİ! GOL KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Başakşehir - Alanyaspor maçında ilk kez devreye girdi ve gol kararını değiştirdi.

Alanyaspor'un 18. dakikada geliştirdiği atakta kale sahası içerisindeki karambolde top ağlara gitti, yardımcısına bakan Arda Kardeşler, topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek golü verdi.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından incelenen pozisyonda sağdan gelen ortaya Aliti'nin dokunduğu anda golü atan Furkan Bayır'ın ofsaytta olduğu ortaya koyuldu ve gol iptal edildi.

Bu incelemeyle Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'de ilk kez kullanılmış oldu.

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İTALYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE

FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, İtalya'nın ardından Avrupa'da ilk kez Türkiye'de kullanılmış oldu.

20 STADYUMDA ALTYAPI KURULUMU YAPILDI

Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlandı.