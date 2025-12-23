Yaralı devlerin derbisi: Fenerbahçe-Beşiktaş!

Haberin Devamı

Türkiye'nin 2 devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bugün karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası’nı 7 kez kazanan Kanarya ile 11 kez şampiyonluk yaşayan Kartal’ın Chobani Stadı’nda saat 20.30’daki randevusunda Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

FENERBAHÇE 16 KARTAL 6 MAÇTIR YENiLMiYOR

Organizasyona grup aşamasından dahil olan 2 takımdan ev sahibi Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk yarıyı namağlup tamamlarken lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu sezon istikrarlı bir görüntü çizemeyen Beşiktaş ise oynadığı son 6 maçta mağlup olmazken bu seride 3’er galibiyet ve beraberlik aldı.

TAMMY ABRAHAM VAR RAFA SiLVA BELiRSiZ

İki ezeli rakip arasında bu sezon ligde oynanan derbide Beşiktaş 2-0 öne geçmesine rağmen Orkun Kökçü’nün kırmızı kart görmesiyle birlikte kontrolü eline geçiren F.Bahçe 3-2 kazanan taraf olmuştu.

KANARYA’NIN 4 GOLCÜSÜ KARTAL’IN 3 SKORERi YOK

· Hem F.Bahçe hem de Beşiktaş kupadaki derbiye hücum hattında ciddi eksiklerle çıkacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 54 gol kaydeden Kanarya’da bu gollerin 29’unu yani yüzde 53.7’sini kaydeden Talisca (14), En-Nesyri (8), Jhon Duran (4) ve Nene (3) bugün forma giyemeyecek.

· Toplamda 40 kez sevinç yaşayan Beşiktaş cephesinde ise bu gollerin 11’ini (yüzde 27.5) ağlara gönderen Toure (4), Cengiz Ünder (4) ile Jota Silva (3) derbide olmayacak.

F.BAHÇE’DE 4, BEŞiKTAŞ’TA 6 OYUNCU iLKi YAŞAYABiLİR

· Sarı lacivertlilerde Tedesco’nun görev vermesi durumunda kaleci Tarık Çetin’in yanı sıra genç Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

· Siyah beyazlılarda ise Tiago Djalo, David Jurasek ve Taylan Bulut’un yanı sıra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, görev almaları durumunda ilk kez F.Bahçe’ye rakip olacak.,

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Oğuz, Szymanski (Haydar), Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Abraham.

