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Yapay zekaya göre Galatasaray yüzde 82.6 oranla şampiyon!

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Yapay zekaya göre Galatasaray yüzde 82.6 oranla şampiyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 07:00

Hollanda merkezli futbol araştırma şirketi Euro Club Index, son verilere göre ligi analiz etti.

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Yapılan simülasyonda F.Bahçe’nin şampiyonluk şansı yüzde 17.4 olarak gösterildi. Yapay zekaya göre G.Saray 93 puanla ipi göğüsleyecek. F.Bahçe 86 puanla ikinci, Beşiktaş 64 puanla üçüncü, Başakşehir 56 puanla dördüncü, Samsun da 55 puanla 5. olacak.

Türk futbolu A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nda Macaristan ile oynayacağı maça kilitlenirken iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak Hollanda’dan çarpıcı bir iddia geldi. 28. hafta sonunda Cimbom 71 puana çıkarken, Kanarya ise 62 puanda.. Hollanda merkezli futbol araştırma şirketi Euro Club İndex de son verilere göre şampiyonu ve lig sıralamasını açıkladı.

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GALATASARAY 22 PUAN ALACAK

Euro Club İndex’e göre Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 82.6. Fenerbahçe’nin ise yüzde 17.4 oranında şansı var. Yapay zekaya göre sarı kırmızılılar Süper Lig’de kalan haftalarda 22 puan daha alacak ve 93 puanla ligi zirvede bitirecek.

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F.Bahçe 86 puanla ikinci, Beşiktaş 64 puanla üçüncü, Başakşehir 56 puanla dördüncü, Samsunspor da 55 puanla 5. sırayı alacak.

Yapay zekaya göre Galatasaray yüzde 82.6 oranla şampiyon

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

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