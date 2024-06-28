Yapay zekadan EURO 2024 son 16 turu tahminleri! Avusturya - Türkiye eşleşmesinin galibi...

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu için geri sayım sürüyor. Son 16 turunda heyecan yarın başlayacak. Salı gününe kadar günde iki maçla çeyrek finalistler belli olacak.
Son 16 turu programı şu şekilde:
29 Haziran Cumartesi
İsviçre - İtalya
Almanya - Danimarka
30 Haziran Pazar
İngiltere - Slovakya
İspanya - Gürcistan
1 Temmuz Pazartesi
Fransa - Belçika
Portekiz - Slovenya
2 Temmuz Salı
Romanya - Hollanda
Avusturya - Türkiye
YAPAY ZEKAYA EŞLEŞMELER SORULDU
EURO 2024'te son 16 turu öncesi eşleşmelerle ilgili yapay zekaya tahminleri soruldu. İşte yapay zekanın tahminleri:
İSPANYA - GÜRCİSTAN
İspanya'nın turu atlama olasılığı % 82.12. Gürcistan'nın şansı ise % 17.87.
İNGİLTERE - SLOVAKYA
İngiltere'nin tur atlama olasılığı % 81.63. Slovakya'nın oranı ise % 18.37.
PORTEKİZ - SLOVENYA
A Milli Takımımızın grubundan lider olarak yükselen Portekiz'in çeyrek finale kalma oranı % 74.51. Slovenya'ya verilen oran ise % 25.49.
ALMANYA - DANİMARKA
Ev sahibi Almanya'nın turu geçme şansı % 69.48. Danimarka'ya verilen oran ise % 30.52.
FRANSA - BELÇİKA
2022 Dünya Kupası finalisti Fransa'nın oranı % 67.91. Belçika'ya verilen oran ise % 32.09.
HOLLANDA - ROMANYA
Hollanda'nın çeyrek finale kalma şansı % 67.79. Romanya'nın şansı ise % 32.21.
İTALYA - İSVİÇRE
EURO 2020'de kupayı müzesine götüren İtalya'nın tur atlama oranı % 56.96. İsviçre'ye verilen oran ise % 43.04.
AVUSTURYA - TÜRKİYE
Yapay zeka tarafından A Milli Takımımızın Avusturya ile oynayacağı son 16 turu maçının favorisi % 57.65 ile Avusturya. Ay-yıldızlılara verilen oran ise % 42.35.
MARCA'NIN ANKETİNDE AVUSTURYA ÇIKTI
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, Avusturya-Türkiye anketi yaptı. Oy kullanan yaklaşık 40 bin kişinin % 41'i Türkiye'nin bir üst tura yükseleceğini söyledi, Avusturya diyenlerin oranı ise % 59 oldu.