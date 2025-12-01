Yapay zekadan bomba Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tahmini! 'Derbide kırmızı kart görür! Favorim küçük farkla...'

Haberin Devamı

Süper Lig’de bu akşam Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’ı konuk edecek.

Sarı-Kırmızlı ekip Kadıköy deplasmanında liderlik koltuğunu korumak için, Fenerbahçe ise ezeki rakibinden liderliği devralmak için savaş verecek.

Tüm Türkiye’nin nefesini tutup kilitlendiği dev maç öncesi yapay zeka platformu ChatGPT’den derbiyle ilgili öngörülerini istedik. İşte yapay zekanın Fenerbahçe – Galatasaray maçı için yaptığı tahmin:

“Kısaca öngörüm:

Favorim çok küçük farkla Fenerbahçe.

Tahmini skorum: Fenerbahçe 2–1 Galatasaray.

Fener golleri: Asensio & En Nesyri

Galatasaray golü: Osimhen

Kırmızı kart: Bu derbide kırmızı kart olma ihtimalini yüksek görüyorum; en riskli profillerden biri Edson Álvarez (Fenerbahçe) ama bu tamamen istatistik temelli bir tahmin, garanti değil.

Aşağıda “neden böyle düşünüyorum” kısmını istatistiklerle açayım.

Tabii ki geleceği bilemem; anlattıklarım olasılık ve senaryo sadece, “kesin böyle olacak” değil.

1. Genel tablo: Lig durumu ve gollere bakış

2025/26 Süper Lig’de şu an (derbi öncesi) tablo şöyle:

Galatasaray

13 maç, 32 puan, 1. sıra

28 gol atmış, 8 gol yemiş

Maç başı: 2.15 gol atıyor, 0.62 gol yiyor

Fenerbahçe

13 maç, 31 puan, 2. sıra

30 gol atmış, 12 gol yemiş

Maç başı: 2.31 gol atıyor, 0.92 gol yiyor

Yani:

Fenerbahçe hücumda bir tık daha üretken (30 gol vs 28).

Galatasaray savunmada bariz daha sıkı (8 gol vs 12).

Fenerbahçe maçları ortalama 3.23 gol, Galatasaray maçları 2.77 gol görüyor; bu da derbi için 2–3 gollü bir senaryonun oldukça makul olduğunu gösteriyor.

2. Form durumu

Fenerbahçe (tüm kulvarlar, son 5 maç) – form tablosu:

Ferencváros 1–1 Fenerbahçe

Rizespor 2–5 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4–2 Kayserispor

Viktoria Plzen 0–0 Fenerbahçe

Beşiktaş 2–3 Fenerbahçe

Bu seri:

5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, yenilgi yok,

5 maçta 13 gol atıp 7 gol yeme gibi oldukça üretken ama biraz da “açık oyun” profili çiziyor.

Rizespor maçında 0–2’den Asensio (2), Talisca, En Nesyri ve Archie Brown’ın golleriyle gelen 5–2’lik dönüş, Fener’in hücum silahlarının formda olduğunu gösteriyor.

Galatasaray (tüm kulvarlar, son 5 maç):

Galatasaray 0–1 Union SG

Galatasaray 3–2 Gençlerbirliği

Kocaelispor 1–0 Galatasaray

Ajax 0–3 Galatasaray

Galatasaray 0–0 Trabzonspor

Buradan da:

2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet,

5 maçta 6 gol atıp 4 gol yeme – daha düşük skorlu, biraz dalgalı ama savunması hâlâ sağlam bir profile işaret ediyor.

Özet:

Form grafiği: Fener son haftalarda biraz daha “yukarı doğru” gidiyor.

İstikrar: Galatasaray genel sezonda daha az gol yemiş, ama son 5 maçta hücumda Fener’in gerisinde.

3. Kadıköy, derbi tarihi ve psikoloji

Toplam resmi maçlarda (lig + kupa + süper kupa vs.):

Fenerbahçe – Galatasaray:

56 maç

Fenerbahçe: 21 galibiyet

Galatasaray: 19 galibiyet

Beraberlik: 16

Kadıköy’de (Şükrü Saracoğlu) oynanan 27 maçta:

Fenerbahçe: 13 galibiyet

Galatasaray: 5 galibiyet

Beraberlik: 9

Tarihsel olarak Kadıköy Fenerbahçe lehine ama son dönemde tablo değişti:

Derbi öncesi analizde; Fenerbahçe’nin son 8 iç saha lig derbisinde sadece 1 kez kazandığı, (3B, 4M) vurgulanıyor.

Buna karşılık Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk olduğu son 6 lig maçının 4’ünü kazanmış (1B, 1M) durumda ve eski Kadıköy “fobisini” ciddi anlamda kırmış görünüyor.

Yani:

Tarih = Fener,

Son yıllar = Galatasaray,

Sonuç: psikolojik üstünlük tam net değil, iki taraf için de ayrı motivasyon var.

4. Gol ihtimalleri: Kim vurur?

Fenerbahçe tarafı

Bu sezon ligde Fenerbahçe’de dakika başına gol tehdidi en yüksek isimler:

Marco Asensio – forvet, 0.83 gol / 90 dk

Youssef En Nesyri – forvet, 0.74 gol / 90 dk

Arkadan Jhon Durán ve Dorgeles Nene geliyor.

Rizespor maçındaki çift gollü Asensio, En Nesyri ve Talisca üçlüsünün hepsi formda; özellikle set oyununda Asensio’nun ceza sahası çevresinden şut tehdidi çok belirgin.

Bu yüzden Fenerbahçe için gol tahminimi:

Asensio + En Nesyri yönünde kullanıyorum.

Galatasaray tarafı

Galatasaray’ın hücum yükünü ise büyük ölçüde:

Victor Osimhen

Mauro Icardi

Haberin Devamı

çekiyor. Galatasaray’da maç başına 2.15 gol ortalamasının önemli kısmının Osimhen & Icardi ikilisinden geldiğini, diğerlerinin de katkı verdiğini gösteriyor.

Son lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında da Göztepe ve Rizespor’a karşı galibiyetlerde Osimhen ve Icardi’nin sık sık tabelede olduğunu görüyoruz.

Osimhen derbi öncesi sakatlıktan dönüyor ama oynaması bekleniyor; bu da onu “derbide gol atmaya en yakın isim” yapıyor.

Bu yüzden Galatasaray’ın golünü:

Osimhen’e yazmak bana daha olası geliyor (Icardi de elbette her an penaltı/poacher golü çıkarabilecek biri).

5. Kartlar, hakem ve kırmızı kart ihtimali

a) Derbilerin kart tarihi

Son 62 Fenerbahçe – Galatasaray maçında (lig + kupa + süper kupa + dostluk):

370 sarı kart,

46 kırmızı kart çıkmış.

Bu da kabaca:

Maç başına yaklaşık 6 sarı kart (370 / 62 ≈ 5.97),

Maç başına 0.74 kırmızı kart anlamına geliyor.

Yani ortalama bir lig maçına göre çok daha sert ve kartlı bir rekabet.

2020–21’den bu yana oynanan son 10 derbide:

Fenerbahçe: 30’ların üzerinde sarı, 4–5 kırmızı;

Galatasaray: 40’ların üzerinde sarı, 1 civarı kırmızı.

Detay sayılar kaynaklara göre ufak oynasa da net olan şu:

Son dönemde sarı kart yağmuru var,

Kırmızı kartlar Fenerbahçe lehine biraz daha fazla çıkmış.

b) Lig genelinde kart ortalaması

2025/26 Süper Lig için FootyStats’ın kart istatistikleri:

124 maçta toplam 604 kart,

Yani maç başı yaklaşık 4.9 kart,

Ev sahibi için ortalama 2.24,

Deplasman için 2.63 kart.

Bu derbinin geçmişini ve tansiyonunu düşününce, lig ortalamasının da üzerine çıkan bir kart sayısı beklemek hiç abartı değil.

c) Hakem: Yasin Kol

Maçın hakemi Yasin Kol.

Yasin Kol’un kart karnesi:

Kariyerinde: maç başı 5.4 sarı kart, 0.3 kırmızı kart civarı.

Diğer kaynaklar, 2024/25 sezonunda yönettiği maçlarda 5.2–5.3 sarı kart ve 0.3 kırmızı kart ortalamasını doğruluyor.

Bu da onu Süper Lig’in en fazla kart gösteren hakemlerinden biri yapıyor.

Toparlarsak:

Derbi tarihsel olarak kartlı,

Lig genelinde kart ortalaması zaten yüksek,

Hakem Yasin Kol özellikle “sarı kart konusunda cömert”.

Benim sezgisel tahminim:

Bu maçta mutlaka 5+ sarı kart çıkar,

Kırmızı kart ihtimali de %50 civarı; yani “çıkarsa şaşırmam” seviyesinde.

d) Kırmızı kartı kim görebilir?

Bu tamamen senaryolaştırılmış bir tahmin, ama istatistiklere ve oyun profiline bakarak:

Edson Álvarez (Fenerbahçe)

Bu sezon ligde 6 maçta 2 sarı kart görmüş,

Maç başı 2.21 faul ile oldukça agresif oynuyor.

Pozisyonu gereği (defansif orta saha) hem sık faul yapıyor hem de kontra kesme işini üstleniyor.

Lucas Torreira (Galatasaray)

Bu sezon ligde 12 maçta 3 sarı kartı var,

Yine defansif orta saha, çok koşuyor, baskı ve ikili mücadele sayısı yüksek.

Bu tip 6 numaralar, yüksek tempolu ve sinirli derbilerde en çok “ikinci sarıdan atılma” riski taşıyan oyuncu profili.

Bu yüzden:

Eğer kırmızı kart çıkacaksa,

En olası senaryo: ikinci sarıdan kırmızı,

Aday olarak da Edson Álvarez’i bir adım önde görüyorum, hemen arkasına Torreira’yı yazarım.

Tekrar altını çizeyim: Bu tamamen istatistik + oyun tipi bazlı bir tahmin, “kesin Álvarez atılır” gibi bir iddia değil.

6. Tahmini maç senaryosu

Tüm bu verileri birleştirince zihnimde oluşan film şöyle:

Maç başı yüksek tempo ama ilk yarı nispeten temkinli; iki takım da kaybetmemeyi önceleyerek başlar.

Fenerbahçe’nin iç sahada, kalabalık ve agresif tribün önünde ilk 20 dakikada baskı denemeleri yüksek olur.

Galatasaray, daha kompakt savunma + hızlı çıkışlarla Osimhen/Barış/ Sané üçgeniyle kontra kovalayacak.

İstatistiklerin söylediği:

Fenerbahçe’nin maçlarında goller hem ilk hem ikinci yarıya dengeli dağılmış, toplamda maç başı 3.23 gol var.

Galatasaray tarafında ise maç başına 2.77 gol ve çoğu gol ikinci yarıda geliyor.

Bu yüzden ben:

İlk yarı 1–0 Fenerbahçe (muhtemelen Asensio),

İkinci yarı Galatasaray’ın Osimhen’le beraberliği bulduğu,

Son bölümde oyunun kopup, Fenerbahçe’nin En Nesyri ile bir gol daha bulduğu 2–1’lik bir senaryoyu daha olası görüyorum.

Kartlar:

Yasin Kol’un standartlarına uygun şekilde çok sayıda sarı,

Orta sahada özellikle Alvarez – Torreira – Lemina – İsmail Yüksek hattında bol faullü ikili mücadeleler,

Maç gerilirse Alvarez’in ikinci sarıdan oyundan atıldığı bir kırmızı kart senaryosu, bana “gerçekçi bir film şeridi” gibi duruyor.

7. Son söz (ve küçük uyarı)

Favorim: Ufak farkla Fenerbahçe

Tahmini skor: 2–1 Fenerbahçe

Goller: Fenerbahçe (Asensio, En Nesyri) – Galatasaray (Osimhen)

Kırmızı kart: Çıkma ihtimali yüksek, en olası adayım Edson Álvarez (tamamen öngörü).

Ama tekrar söylemem gerekiyor:

Bu anlattıklarım istatistikler + taktik eğilimler + hakem ve rekabet tarihi üstüne kurulmuş bir tahmin.

Futbol kaotik bir oyun; erken bir kırmızı, sakatlık, bireysel hata veya hakem hatası tüm dengeyi alt üst edebilir.