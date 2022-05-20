Yanlış mail ile gelen şampiyonluk! Eintracht Frankfurt'un Avrupa Ligi zaferi, Fenerbahçe detayı...

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UEFA Avrupa Ligi’nin finalinde Rangers’ı penaltılarla geçerek şampiyonluğa uzanan Frankfurt’ta kupanın coşkusu yaşanırken, Filip Kostic ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. 42 yıl sonra Avrupa’da kupa kaldıran Frankfurt’ta sezon başında hayal kırıklığı yaratan Kostic, Lazio’nun dikkatini çekmişti. Alman ekibi Kostic için 15 milyon Euro’luk bir değer biçerken, Lazio bu parayı ödemeyi kabul etti. Ancak transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre gelen bu transfer ilgisi, yanlış adrese gönderilen e-mail ile suya düştü.

'K' harfi unutulunca takımda kaldı

İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Igli Tare, yaşananları şöyle anlattı: “Bizden yazılı bir teklif yapmamız istendi ve e-posta yoluyla gönderdik. Ama teklif olmadığı söylendi.” Ancak Alman gazetesi Bild’e göre, Frankfurt tarafı bu kargaşada haklı olan taraftı. Çünkü Lazio’nun teklifi hiç gelmedi. Sebebi Lazio’nun e-postayı göndermemesi değil, yanlış yere göndermesiydi. Lazio’nun adres bölümüne “eintrachtfrankfurt” yerine “eintrachtfranfurt” yazarak ‘k’ harfini unuttuğu ortaya çıktı.

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Hocası affetti ve yıldızlaştı

Takımdan ayrılmaya hazırlanırken kalan ve hayal kırıklığı yaşayan Kostic, teknik direktör Oliver Glasner’le de arası bozulunca sezon başında takımdan uzak kaldı. Ancak ligler başlamadan önce affedilen ve takıma dönen 29 yaşındaki Kostic, Avrupa Ligi’ne damga vurarak 42 yıl sonra gelen şampiyonluğun mimarlarından oldu. Avrupa Ligi’nde yaptığı 6 asistle asist kralı olan Filip Kostic, özellikle Real Betis ve Barcelona maçlarındaki gol ve asist katkılarıyla Frankfurt’u ayakta tutan isim oldu.

Inter peşine düştü

Kostic'in etkili performansı ve sözleşmesinin 2023’te sona erecek olması, Sırp futbolcunun taliplerinin artmasına da neden oldu. Alman kulübü, gelecek sezon sonunda serbest kalacak olan Kostic’in İtalyan danışmanlık ajansının Inter yetkilileri ile şimdiden yoğun görüşmeler içinde olduğu ifade edildi. Kostic, Serie A deviyle 4 yıllık sözleşme imzalama ve yıllık 5 milyon Euro maaş alma konusunda anlaşmaya varmak üzere.

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YENEMEDİĞİ TEK TAKIM FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt'un kupa yolculuğunda mağlup edemediği tek takım Fenerbahçe oldu.

Finale gelene kadar 13 maça çıkan Alman ekibi, grup maçlarında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği iki maçta da 1-1'lik skora razı olmuştu.