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Yalçın Koşukavak: 'Play-off iddiamız olsun diye uğraşıyoruz!'

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#Yalçın Koşukavak#Boluspor#Bandırmaspor
Yalçın Koşukavak: Play-off iddiamız olsun diye uğraşıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 19:08

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, golsüz berabere kaldıkları Bandırmaspor maçının ardından, "Play-Off iddiamız olsun diye uğraşıyoruz. Oyuncularımız çok çalıştılar, çok ürettiler, çok istediler ama golü bulamayınca kazanamıyorsunuz" dedi.

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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor, Çorum'da konuk ettiği Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, galibiyetin kendilerinin hakkı olduğunu, ancak golü bulamadıklarını söyledi.

Play-off hattına tutunmak istediklerini söyleyen Koşukavak, "Puanlar çok yakın. Ligin boyu kısalıyor. Bütün maçların önemi çok artıyor. Oyun olarak bugün kazanmayı çok hak ettik. Rakibimizin 50 puanı var. Biz aşağıdan Play-off hattına tutunmaya çalışıyoruz. İlk yarı ve ikinci yarı oyunu tamamen domine eden takımdık, topa sahip olup sürekli set oyunu yapıp skoru bulmaya çalıştık. Ama golü bulamadık. Çok rakip tarafında oynadık, çok topa hakim olduk. Golü atamadığımız için berabere bitti. 1 puan aldık mı bilmiyorum, burası iç saha gözüküyor bizim için. Bandırmaspor'dan oyun olarak çok üstündük. 3 puanı hak ettik ama maalesef böyle iyi oyunların hakkı bazen galibiyet olmuyor. Bazen galibiyet olmuyor. Zaten futbol bundan dolayı güzel. Tarafsız sahada bir galibiyet aldık. Acilen galibiyet alıp Play-off turuna tutunmamız gerekiyor. Çok da takım var. Orada Çorum da var. İnşallah hak eden Play-off'a kalır. Play-off iddiamız olsun diye uğraşıyoruz. Oyuncularımız çok çalıştılar, çok ürettiler, çok istediler ama golü bulamayınca kazanamıyorsunuz. Çorum FK'ye de başarılar dilerim" dedi.

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#Yalçın Koşukavak#Boluspor#Bandırmaspor

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