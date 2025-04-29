Yakın arkadaşı, Osimhen'in forma giymek istediği takımı açıkladı!

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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sergilediği performansla hem sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu hem de Avrupa devlerini peşine taktı.

Galatasaray'ın da bonservisini almak için büyük çaba sarfettiği Nijeryalı golcüyü başta Juventus, Manchester United, Arsenal ve Chelsea olmak üzere birçok Avrupa kulübü renklerine katmak için görüşmelerde bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in de Napoli'ye 60 milyon Euro'luk resmi bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

YAKIN ARKADAŞI, OSIMHEN'İN CHELSEA'DE FORMA GİYMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI!

Victor Osimhen'in yakın arkadaşı ve Chelsea efsanesi John Obi Mikel, beIN Sports İngiltere'ye yaptığı açıklamada Nijeryalı golcünün gönlündeki takımın Chelsea olduğunu iddia etti.

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Chelsea'nin bu sezon gol yollarında çok zorlandığı ve bu sebeple 5. sırada bulunduğunu söyleyen Obi Mikel, "Osimhen Chelsea'de oynamak istiyor. Yaptığı en iyi şey gol atmak. Eksikliğini hissettiğimiz her şey onda mevcut. Umarım Premier Lig'de oynar" ifadelerini kullandı.

'ZOR İŞLERİ GEÇEN YAZ YAPTIK ZATEN!'

Sezon başında Chelsea'ya transferi son anda iptal olan Osimhen'in yeni sezonda Chelsea forması giymesinin zor olmayacağını söyleyen Obi Mikel, "Sözleşme açısından nerede durduğumuzu biliyorum. Geçen yaz zaten tüm zor işleri yaptık. Geriye sadece anlaşmayı tamamlamak kaldı ve bunu da yapmak çok kolay" şeklinde konuştu.

MANCHESTER UNITED VAZGEÇTİ

Öte yandan İngiliz basınında Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen kulüplerden biri olan Manchester United'ın bu transferden şimdilik vazgeçtiği iddia edildi.

'Kırmızı Şeytanlar'ın Nijeryalı golcü için 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu ancak Osimhen'in haftalık 300 bin Sterlin'lik maaş talebinde ısrarcı olması nedeniyle rotasını Ipswich Town forması giyen Liam Delap'a çevirdiği belirtiliyor.

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OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Osimhen, 31 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 39 gole doğrudan katkı sağladı.

26 yaşındaki Nijeryalı forvet, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 22 golle ilk sırada yer alıyor.