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Yağız Kaan Erdoğmuş, 2600 ELO'yu geçen en genç satranç sporcusu oldu! 13 yaşında büyük onur...

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#Satranç#Yağız Kaan Erdoğmuş#Gülkız Tulay
Yağız Kaan Erdoğmuş, 2600 ELOyu geçen en genç satranç sporcusu oldu 13 yaşında büyük onur...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 15:20

Satrançta "büyükusta" ünvanlı dünyanın en genç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, 2600 ELO'yu geçen en genç isim olmayı başardı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 13 yaşındaki Yağız Kaan'dan övgüyle bahsetti.

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Nisan ayında 12 yaş, 9 ay ve 30 günlükken büyükusta (GM) ünvanını alarak satranç tarihinde bunu başaran 4'üncü en genç, aktif sporcular arasında ise en genç isim olan Yağız Kaan, başarılarına bir yenisini ekledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde düzenlenen Abu Dabi Satranç Festivali'nde yarışan Yağız Kaan, 3 turun ardından topladığı 2,5 puanla 2601 ELO'ya ulaştı.

13 yaşındaki Yağız Kaan böylece dünyada 2600 ELO'yu geçen en genç satranççı ünvanını aldı ve 20 yaş altı dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.

Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yağız Kaan'ın büyük bir başarıya daha imza attığını belirterek, "2600 ELO'yu geçerek tarihte bunu başaran en genç satranççı olması gerçekten büyük başarı. Genç yıldızımız hepimizi çok heyecanlandırarak, mutlu ederek kararlı adımlarla geleceğe ilerliyor. Dünya satranç otoriteleri Yağız’ı 'satranç dahisi' diye tanımlamaya başladı. Genç yıldızımızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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Türk satrancının başarı hikayesinin, altyapıdan yetişen gençlerle büyüyeceğini dile getiren Tulay, "Geleceğimizin usta gençlerimizle daha parlak olacağına inanıyorum. GM Yağız Kaan Erdoğmuş’u kutluyor, genç sporcumuza, ailesine, emek veren herkese Türk satrancına yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Satranç#Yağız Kaan Erdoğmuş#Gülkız Tulay

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