AA
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Yacine Bammou, Ümraniyespor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız Kulübü Caen'den Yacine Bammou'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fransız kulübü SM Caen'den 29 yaşındaki santrafor ve kanat oyuncusu Yacine Bammou ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bammou'ya hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bammou, 2019-20 sezonunda Alanyaspor forması giymiş ve 25 maçta 6 gol 2 asistle oynamıştı.