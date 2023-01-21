Yabancılar attı, yerliler figüran kaldı

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İkinci yarısı dün start alan Süper Lig’de golcüler sıralamasında yerli oyuncular figüranlıktan öteye gidemedi. Gol krallığı sıralamasında ilk 11 içerisinde sadece bir tek yerli isim yer alabildi. Fenerbahçeli Enner Valencia’nın 15 golle ilk sırasında yer aldığı krallık yarışında Ekvadorlu oyuncuyu, 10’ar golle Karagümrüklü Mbaye Diagne ve Fabio Borini ile Antalyasporlu Haji Wright izlerken, en çok gol atan 11 futbolcu içerisine Türk olarak sadece 7 gollü Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu girebildi.

EN FAZLA KATKIYI FENERBAHÇE ALDI

Ligde geri kalan maçlarda toplam 501 gol atılırken, bunların 380’ini yabancı oyuncular, 108’ini ise Türkler kaydetti. Futbolcuların kendi kalesine attığı 13 gol değerlendirme dışında bırakıldığında atılan gollerin yüzde 77.87’si 136 lejyonerden gelirken, yerli statüsündeki 62 oyuncunun atılan gollerdeki oranı ise yüzde 22.13 oldu. Yabancı oyuncuları en çok gol atan takım Karagümrük, en çok gol katkısı alan ise Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekipte 10 yabancı 37 gol kaydetti, Karagümrük’te ise 12 lejyoner fileleri havalandırma sevinci yaşarken, toplam 34 gole imza attı.

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EN GOLCÜ TÜRKLER GALATASARAY'DA

İstanbulspor ve Hatayspor’da 4’er yabancı isim gol katkısı verirken, Galatasaray’da ise 5 yabancı rakip kaleyi ziyaret etti. Ancak Aslan’da 5 yabancı 21 golle en üretken lejyonerler oldu. Türk oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım da sarı kırmızılılar oldu. Galatasaray’da 4 Türk oyuncu 12 gol attı. Ümraniyespor’da yerli isim olarak sadece Umut Nayir sahne alırken, 6 kez fileleri havalandırdı. Konyaspor’da da yerli isim olarak sadece Muhammed Demir’den 5 gol geldi. Giresunspor ve Kasımpaşa ise yerlilerden 2 gollük katkı sağladı.

İSTANBULSPOR'DA TÜRK KALECİ OYNAMADI

Ligde sahaya çıkan yabancı sayısı fazla olmasına rağmen iş kaleye gelince iş değişiyor. İlk devrede 19 takımın sadece 6’sında yabancı kaleci görev yaptı. Bu 6 takımın 5’inde aynı zamanda yerli isimler de forma şansı buldu. Sadece İstanbulspor’da Jensen 18 maçın tamamında görev aldı. 13 takım sadece Türk kalecilere eldiveni teslim etti. Türk file bekçileri toplam 375 gol yedi, yabancılar ise 126 gole engel olamadı. Türk kaleciler içinde en fazla gol yiyen isim 18 maçta 33 golle Hataysporlu Erce olurken, 18 karşılaşmada 36 gole engel olamayan Jensen de en çok gol yiyen yabancı kaleci oldu.

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