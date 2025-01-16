Yabancı VAR hakemleri ne zaman görev alacak? TFF'den açıklama: Bu hafta yetişebilir

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Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikte Süper Lig'deki VAR hakemlerinin geçici bir süreyle yabancı olacağını duyurmuştu.

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır."

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MECNUN OTYAKMAZ'DAN AÇIKLAMA

Bu duyuru sonrasında yabancı VAR hakemlerinin ne zaman göreve başlayacağı merak edilirken, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BU HAFTA YETİŞEBİLİR"

NTV'ye konuşan Otyakmaz, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor ama yabancı VAR hakemi sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir." dedi.

"STRATEJİK ÖNEMLİ MAÇLARI BAZ ALACAĞIZ"

Mecnun Otyakmaz, "Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda mı uygulanacak?' sorusuna ise "İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz." cevabını verdi.