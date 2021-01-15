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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta ayrılık! Biletleri kesildi...

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Boyd’la 15’e çıkacak yabancı sayısı, Yalçın’ın istediği 2 transfer yapılırsa 17 olacak. 1-2 isimle vedalaşacak Kartal’da liste başında Hasic ve Ljajic var

TFF, yabancı sayısını 14’ten 16’ya çıkarırken bu kararda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin önemli bir katkısı var.

Çebi’nin yoğun talepleri sonrasında sayı arttırılırken kadrosunda 18 yabancı bulunan Kartal’ın bu karar sonrası nasıl bir rota çizeceği merak ediliyor.

Boyd’un dönşüyle15’e çıkacak olan sayı Sergen Yalçın’ın istediği 2 oyuncunun da takıma katılmasıyla 17’ye yükselecek. Bu durumda en az 1 ya da 2 oyuncuya veda edilecek. Tecrübe kazanacağı ve daha fazla oynayacağı bir takım aranan Hasic ve bu sezon bekleneni veremeyen Ljajic halen liste başında.

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