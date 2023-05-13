Yabancı kuralı konusunda net karar çıkmadı! Galatasaray ve Beşiktaş sınırsız istedi, Fenerbahçe 8+3 dedi

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı dün kritik zirve gerçekleştirdi. Saat 14.00’te başlayan ve gece geç saatleri kadar devam eden toplantıda gündemin ana maddesi yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralıydı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın katılmadığı toplantında kulüplerin bir bölümü sınır olmaması gerektiğini savunurken bazı kulüpler ise şu anda uygulanan 8+3 kuralının yeni sezonda da devam etmesini istedi.

KARAR HAFTA BAŞINA KALDI

Galatasaray ve Beşiktaş’ın da aralarında yer aldığı kulüplerin “14 yabancı oyuncu ile sözleşme imzalanabilsin ve sahada da yabancı sayısı sınırsız olsun’ diye görüş bildirdiği ancak Fenerbahçe ve beraberindeki birkaç kulübün ise mevcut 8+3 kuralının devam etmesini istediği öğrenildi. Uzun süren görüşmelerde taraflar oy birliği ile bir karara varamazken ağırlıklı görüşün 8+3’ün sürmesinden yana olduğu öğrenildi. TFF’nin bu konudaki kararını hafta başı açıklaması bekleniyor.

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‘SÜREKLİ YABANCI ALMAKLA OLMAZ’

11 yabancı oyuncunun aynı anda sahada olması fikrine sıcak bakmayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Omuz Omuza kampanyası için gittiği Mersin bölgesinde temaslarda bulunurken bu konudaki görüşünü “Kulüplerimiz devamlı yabancı oyuncu transferi yaparak ekonomisini nereye kadar sürdürülebilir hale getirebilirler? Her yıl A takıma 2 tane oyuncuyu nasıl yetiştirilebiliriz, bunu düşünmemiz lazım” sözleriyle de net olarak ifade etmişti.