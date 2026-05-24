Ya İtalya ya Süper Lig: Transferde Kim Min-Jae kapışması başladı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 08:26

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Kim Min-Jae için Galatasaray'ın ardından Juventus da devreye girdi. Bayern Münih, üç yıl önce 50 milyon euroya aldığı Güney Koreli stoperin bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Transfer dönemine yaklaşılırken Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae’nin geleceği yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

Alman ekibinin kadro planlamasında değişikliğe gitmesi sonrası Güney Koreli savunmacının ayrılığa yakın olduğu iddia edilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

JUVENTUS DA DEVREYE GİRDİ

Özellikle Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusunu yeniden kadroya katmak için ciddi mesai harcadığı konuşuluyordu. Ancak transfer dosyasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, deneyimli stoper için devreye girdi ve transfer yarışında önemli bir adım attı.

Serie A temsilcisinin Kim Min-Jae’ye 3 yıllık sözleşme önerdiği, oyuncunun da İtalya’ya dönüş seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Juventus’un, teknik yapılanma doğrultusunda transferi Dünya Kupası öncesi sonuçlandırmak istediği belirtildi.

BAYERN 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Bayern Münih ile temaslarını sürdüren İtalyan ekibinin anlaşmayı kısa süre içinde resmiyete dökmeyi planladığı öne sürüldü. Bu arada Bavyera temsilcisinin istediği bonservis bedelinin de 25 milyon Euro bandında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe elini çabuk tutup, Juve’den önce bu transferi bitirmeyi çok istiyor.

BAYERN 50'YE ALMIŞTI

Napoli’nin 2022 yazında 19 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Min-Jae için Bayern Münih 2023 yazında 50 milyon euro ödeme yapmıştı.

