Yáser Asprilla resmen Galatasaray'da!

Galatasaray Noa Lang'ın ardından, Yaser Asprilla'yı da resmen renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Girona'da oynayan 22 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY İÇİN ÖNEMLİ TRANSFER"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve 22 yaşındaki futbolcu, kulübün ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'a açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı formayla başarılı olacağına inandığını anlatan Dursun Özbek, "Yaser'e 'hoş geldin' diyorum. Galatasaray için önemli transfer. Galatasaray'a vereceği hizmetten ve katkıdan çok ümitliyim. Başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğu beraber kutlarız. Galatasaray'da güzel bir performans sergileyecek. Sanchez de bizim çok önemli oyuncumuz, ağabeyi olarak ona yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

ASPRILLA: "SABIRSIZLANIYORUM"

Galatasaray'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Yaser Asprilla ise "Bu büyük kulübe gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Başkanımıza da bunu gerçekleştirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez ile yeniden oynayacak olmaktan heyecan duyduğunu belirten Asprilla, "Milli takımda da Sanchez ile hep beraberdik. Bana çok destek oldu. Onunla burada tekrar takım arkadaşı olacağım için çok büyük onur duyuyorum. Bana çok şeyde yardımcı olacağından ve destek olacağından, aynı zamanda birçok şey öğreteceğine eminim. Burada birçok büyük oyuncu var. Onlardan da çok şey öğreneceğim. Heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinden övgüyle söz eden Asprilla, "Çok güzel bir tesis. Şimdiye kadar yaşadığımdan çok farklı burası, bayıldım. Arkadaşlarımdan daha önceden duymuştum. Kendi gözlerimle gördüğüm için mutluyum." diyerek konuşmasını tamamladı.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Bu sezon Girona'da 17 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Kariyerine Kolombiya takımı Envigado'da başlayan Asprilla, 2022 yazında Watford'a 3 milyon euro karşılığında transfer oldu.

İngiltere'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, 2024 yazında 18 milyon euro karşılığında Girona'ya imza attı.