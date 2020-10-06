Xyp9x sahnelere geri dönüyor

Twitter üstünden “Geri döndüm” diyerek Astralis kadrosunda tekrar aktif olarak yer alacağını açıklayan Xyp9x, paylaşımıyla birçok beğeni ve destek mesajı aldı.

I am back 😊 — Andreas Højsleth (@Xyp9x) October 5, 2020

Bu haber oyuncunun hayranlarını çok sevindirmiş olsa da Xyp9x’in dönüşüyle 7 kişiye çıkan kadroyla takımın koçu Danny “zonic” Sørensen zor anlar yaşayacak gibi görünüyor. Tahminler, son bir aydır maçlara çıkmayan Lucas “Bubzkji” Andersen’ın aktif olarak kadroda yer almayacağı yönünde. Ancak bu durumda bile takım altı kişi kalıyor, bu da takımın koçunu zor bir seçim yapmak zorunda bırakacak.

Takım kaptanı Lukas “gla1ve” Rossander ve takım arkadaşı Nicolai “dev1ce ” Reedtz da Xyp9x’in dönüşünü sosyal medya üzerinden kutladı.

Welcome back my friend @Xyp9x ❤️



Due to valve rules about the RMR the first tournament with the clutchKING will be at blast in November 🙏 — Lukas Rossander (@gla1ve_csgo) October 5, 2020

“Aramıza tekrar hoş geldin Xyp9x

Valve’in RMR kurallarına göre ‘clutchKING’ (Xyp9x ) ile ilk turnuvamıza Kasım ayındaki BLAST’ta çıkabileceğiz.”

So excited to see @Xyp9x back in practice again. Looking forward to go into tournaments with the clutch master again. — Nicolai Reedtz (@dev1ce) October 5, 2020

“Xyp9x’i tekrar antrenmanlarda görmekten dolayı çok heyecanlıyım. ‘clutch master’ ile tekrar turnuvalara katılmak için sabırsızlanıyorum.”