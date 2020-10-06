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eSpor
Haber Giriş: 06.10.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Xyp9x sahnelere geri dönüyor

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Xyp9x sahnelere geri dönüyor
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Profesyonel CS:GO oyuncusu Andreas “Xyp9x” Højsleth, tükenmişlik sendromu yaşadığı ve stresle başa çıkmakta zorlandığı için Mayıs ayında aktif olarak yer aldığı takım kadrosunda geriye çekilmişti. Geçtiğimiz gün ünlü oyuncu, hayranlarını sevindiren bir haber verdi.

Twitter üstünden “Geri döndüm” diyerek Astralis kadrosunda tekrar aktif olarak yer alacağını açıklayan Xyp9x, paylaşımıyla birçok beğeni ve destek mesajı aldı.

Bu haber oyuncunun hayranlarını çok sevindirmiş olsa da Xyp9x’in dönüşüyle 7 kişiye çıkan kadroyla takımın koçu Danny “zonic” Sørensen zor anlar yaşayacak gibi görünüyor. Tahminler, son bir aydır maçlara çıkmayan Lucas “Bubzkji” Andersen’ın aktif olarak kadroda yer almayacağı yönünde. Ancak bu durumda bile takım altı kişi kalıyor, bu da takımın koçunu zor bir seçim yapmak zorunda bırakacak.

Takım kaptanı Lukas “gla1ve” Rossander ve takım arkadaşı Nicolai “dev1ce ” Reedtz da Xyp9x’in dönüşünü sosyal medya üzerinden kutladı.

“Aramıza tekrar hoş geldin Xyp9x

Valve’in RMR kurallarına göre ‘clutchKING’ (Xyp9x ) ile ilk turnuvamıza Kasım ayındaki BLAST’ta çıkabileceğiz.”

“Xyp9x’i tekrar antrenmanlarda görmekten dolayı çok heyecanlıyım. ‘clutch master’ ile tekrar turnuvalara katılmak için sabırsızlanıyorum.”

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