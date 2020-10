Xyp9x sahnelere geri dönüyor

Twitter üstünden “Geri döndüm” diyerek Astralis kadrosunda tekrar aktif olarak yer alacağını açıklayan Xyp9x, paylaşımıyla birçok beğeni ve destek mesajı aldı.

Bu haber oyuncunun hayranlarını çok sevindirmiş olsa da Xyp9x’in dönüşüyle 7 kişiye çıkan kadroyla takımın koçu Danny “zonic” Sørensen zor anlar yaşayacak gibi görünüyor. Tahminler, son bir aydır maçlara çıkmayan Lucas “Bubzkji” Andersen’ın aktif olarak kadroda yer almayacağı yönünde. Ancak bu durumda bile takım altı kişi kalıyor, bu da takımın koçunu zor bir seçim yapmak zorunda bırakacak.

Takım kaptanı Lukas “gla1ve” Rossander ve takım arkadaşı Nicolai “dev1ce ” Reedtz da Xyp9x’in dönüşünü sosyal medya üzerinden kutladı.

Welcome back my friend @Xyp9x ❤️



Due to valve rules about the RMR the first tournament with the clutchKING will be at blast in November 🙏