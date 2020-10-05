xQc Luminosity Gaming’e Katılıyor

Videoda xQc hayranlarıyla konuşurken organizasyonun resmi formasını giyerken görülüyor. Yine aynı videoda Luminosity, 100 bin dolarlık sponsorluk kazandıran Rising Stars yarışmasını duyurdu.

Felix, 3,6 milyon takipçisi ve ayda 54 binden fazla izleyicinin eş zamanlı izlemesiyle Twitch’te son derece popüler. Twitch’te tam zamanlı yayıncılığa başlamadan önce profesyonel olarak Overwatch oynardı hatta Denial ve Dallas Fuel gibi takımlarda bile oynadı. O zamandan beri yalnızca eğlence için oyun içeriği oluşturmaya odaklandı.

Felix eskiden profesyonel bir Overwatch oyuncusuyken, Luminosity Gaming onu yalnızca onlara içerik oluşturması için imza atmıştı. Organizasyon kendisini yalnızca League of Legends, Counter Strike ve Call of Duty gibi rekabetçi oyunlarla ilişkilendirirken, Felix’i yalnızca bu oyunları yayınlamaya zorlamaz. Ayrıca Luminosity Gaming, 2. Sezonu gelecek Twitch’s Rising Stars’da xQc’yi jüri yapma planı var.