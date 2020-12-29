xQc bilgisayarında neden hile dosyası olduğunu açıkladı

xQc, canlı yayında bilgisayarında görünen hile dosyasına dair açıklama yaptı. Özellikle rekabetçi oyun yayını yapan bir yayıncı için bilgisayarında hile bulundurmak, özellikle xQc gibi büyük bir isim için büyük sorunlar çıkartabilecek bir durum. Aynı zamanda ‘cheat’, yani hile kullanımı Twitch’in kullanım koşullarını da ihlal ettiği için iş farklı boyutlarda da önem taşıyor.

Binlerce kişinin yayını izlediği göz önünde bulundurulduğunda ise böyle bir detayın gözden kaçması neredeyse imkânsızdı. Polemiğin büyümesiyle birlikte ünlü yayıncı açıklama yapma gereği duydu ve yaptığı açıklama şu şekilde: “Pokemon gibi bir oyun yüklediğiniz ve randomizer’ınız olduğu zaman ‘cheats’ diye bir şey de oluyor. Bu cheatler oyunu daha farklı yapmak için kullanılıyor. Oyunu oynamak için cheats dosyasına ihtiyacınız var. Bunlara cheat denmesinin sebebi oyunu kandırıyor olmanız. Oyunu daha kolay veya zor yapmak için kullanılabiliyorlar.”

Bu açıklama hayranlarını rahatlatmakla birlikte Pokemon gibi oyunlarda bu tür ‘cheat’lerin kullanılması yaygın ve yasa dışı değil.