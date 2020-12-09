XPG’den Oyuncular için Yeni PC Kasası: XPG DEFENDER PRO

PC bileşenleri kategorisinde sunduğu ürün yelpazesini dayanıklı, uzun kullanım ömrü sunan ve kullanışlı ürünlerle genişletmeyi hedefleyen XPG’nin bu alandaki en yeni ürünü DEFENDER PRO oyuncu kasası oldu. Geniş iç hacmiyle 380mm uzunluğa kadar ekran kartlarını takmaya imkân tanıyan kasa, en yeni NVIDIA® ve AMD® ekran kartları için yeterli yeri sunuyor.

İdeal hava akışı sağlayan E-ATX anakartlara uygun geniş iç alanı sayesinde kullanıcılar hem kasalarının içini istedikleri gibi düzenleme şansına kavuşuyor hem de gelecekte piyasaya sürülebilecek farklı parçalar için bolca yer barındırması sayesinde uzun ömürlü bir ürüne sahip oluyor. XPG DEFENDER PRO oyuncu kasası hava akışını en iyi seviyede tutmak için 3 adet XPG VENTO 120 ARGB fanla birlikte geliyor. Toplam 7 adet fan takılabilen kasa hem harika bir dış görünüş hem de yüksek soğutma performansı isteyen kullanıcılar için tercih edilesi bir çözüm.

Manyetik Kapaklı Ön Panel

XPG DEFENDER PRO’nun çarpıcı modern tasarımı ilk bakışta kendini belli ediyor. Kasaya mıknatıslar yarımıyla tutturulan ön panel kolayca çıkarılabiliyor. Kurulum kolaylığı sunan bu özellik, ön taraftaki toz filtresine kolayca ulaşma şansı da sunarak kasayı temizlemeyi de son derece basitleştiriyor. Delikli ön panel tasarımı ise hem hava akışını kolaylaştırıyor hem de kasanın içindeki RGB aydınlatmanın ön taraftan dışarı yansımasına fırsat tanıyor.

Yaratıcı kullanıcılar için farklı tasarım olanakları sunan ön panel aynı zamanda kasanın önünden arkasına doğru olan hava akışını da artırıyor. Ön tarafına 360mm, üst kısmına ise 280mm radyatör takılabilen DEFENDER PRO kasa, verimli bir hava akışı yaratırken görselliğinden de ödün vermiyor.

E-ATX Anakartlarla Uyumlu

XPG’nin ilk E-ATX boyutundaki kasası olan dört tarafı temperli camla kaplı BATTLECRUISER oyuncu kasası 2019 yılında piyasaya çıkmış ve kullanışlı modüler iç yapısıyla oyuncuların beğenisini kazanmıştı. DEFENDER PRO ise önceki modelin açtığı yoldan giderek aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. XPG’nin Exoskeleton© tasarım anlayışının eseri olan ürün, iç alanın kullanımı için yeni fikirler barındırıyor ve ideal hava akışından ödün vermeden görünüşünü değiştirmenin yollarını arıyor. Diğer XPG oyuncu kasalarında olduğu gibi DEFENDER PRO da siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor.

Avrupa için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 99 Euro olarak duyurulan kasanın 2021’in ilk çeyreği içinde Türkiye’de satışa sunulması planlanırken ülkemize özel fiyatı ise ileri bir tarihte açıklanacak.