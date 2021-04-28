XPG yeni fan modelleri için Nidec Servo ile anlaştı

Nidec CEO’su Masayuki Mohri iki şirketin iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi, “En yeni soğutma teknolojilerini daha fazla oyuncuya ve PC meraklısına ulaştırmak için XPG ile iş birliği yapacak olmaktan çok memnunuz. VENTO PRO 120 PWM modelinde olduğu gibi oyuncu ekipmanları ile motor ve fan tasarımı konularındaki uzmanlıklarımızı birleştirerek oyunculara üstün soğutma becerisine sahip ürünler sunmak için sabırsızlanıyoruz.”

Nidec Servo’nun GentleTyphoon modeli temel alınarak oluşturulan XPG VENTO PRO 120 PWM, tasarımı sayesinde hava akışını engelleyen bileşenler olsa bile yüksek düzeyde statik basınç yaratarak kasa içerisinde güçlü bir hava akışı sağlıyor.75 CFM hava akışı yaratabilen VENTO PRO bu sayede ideal bir giriş fanı veya sıvı soğutma sistemlerini tamamlamak için iyi bir seçim olarak öne çıkıyor.

XPG Oyun Departmanı Şefi ve Genel Müdürü Alex Yin ise anlaşma hakkında şunları söyledi, “Nidec’in GentleTyphoon modeli oyuncular tarafından bilinen ve soğutma kapasitesiyle güvenilen bir ürün. XPG olarak biz bu iş birliğini oyunculara mümkün olan en iyi oyuncu ekipmanlarını sunma çabalarımızın devamı olarak görüyoruz.”