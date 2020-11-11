XPG VENTO PRO 120 PWM Fan Duyuruldu

Dünyanın önde gelen küçük boyutlu motor üreticilerinden Nidec ile ortaklaşa üretilen VENTO PRO, soğutmada en iyi çözümü isteyen PC kullanıcıların tercih ettiği bir ürün olmayı hedefliyor.

İdeal Performans için Güçlü Soğutma

Nidec’in ünlü Gentle Typhoon fan tasarımı üzerine inşa edilen XPG VENTO PRO 120 PWM, 3,15mm H₂O statik basınç düzeyi ve 75 CFM’ye varan hava akışı ile su soğutma sistemleri için ideal bir giriş veya çıkış fanı olarak işlev görebiliyor.

XPG VENTO PRO sahip olduğu 4-pinli bağlantı ile PWM (Pulse Width Modulation) desteği sunuyor ve bu sayede fan hızı anakart yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor. Üstelik soğutmayı daha verimli ve kolay hale getirmek için birden fazla VENTO PRO senkronize çalışacak şekilde ayarlanabiliyor.

Sessiz ve Dayanıklı

Yüksek hassasiyete sahip Japon malı mil yatakları sayesinde VENTO PRO yüksek çalışma yüklerine ve sıcaklıklara dayanabiliyor. Ayrıca özel tasarımlı fan pervaneleri sayesinde fanlar dönerken insan kulağını rahatsız etmeyen bir tonda çalışıyor. Sessiz çalışma sunan pervane ve mil yataklarına ek olarak titreşimi azaltan lastik yastıklar sayesinde ürün, maksimum çalışma hızı olan 2150 RPM seviyesinde yalnızca 28 desibel gürültü yaratıyor. VENTO PRO’nun gürültüsüz çalışmasını garanti etmek için motor titreşimini azaltan ikili titreşim önleme sistemi ve yaylı motor destek mekanizması da yer alıyor.

Sessizlik yanında dayanıklılığa da önem verilen VENTO PRO 25℃ ortam sıcaklığında 250 bin saat, 60℃ sıcaklıkta ise 60 bin saat MTTF (hatalar arası ortalama zaman) değerine sahip. Üstelik XPG VENTO 120 PRO 5 yıllık uzun bir garantiye de sahip.