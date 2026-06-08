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Xhaka'ya Italiano'dan onay!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Vincenzo Italiano#Granit Xhaka
Xhakaya Italianodan onay
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 07:00

Beşiktaş orta sahaya İsviçreli Xhaka'yı transfer edecek.

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Beşiktaş'ta Vincenzo İtaliano’nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından gözler transferlere çevrildi.

Siyah beyazlıların orta sahaya takviye için devre arasında da ismi gündeme gelen Sunderland’lı Granit Xhaka için harekete geçtikleri öğrenildi.

Xhakaya Italianodan onay

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Orta sahaya yıldız bir transfer yapmak için kesenin ağzını açan Beşiktaş yönetimi teknik dierktör İtaliano’nun da onay vermesinin ardından görüşmeleri başlattı. İngiliz ekibinde senelik 8.2 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki İsviçreli oyuncu için yönetim her türlü fedakarlığı yapacak.

Xhakaya Italianodan onay

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AHMETCAN KAPLAN LİSTENİN İLK SIRASINDA

Öte yandan siyah beyzalılar yerli bir stoper için de düğmeye basarken geçen sezon Nijmegen’de kiralık oynayan Ajax’lı Ahmetcan Kaplan listenin ilk sırasına alındı.

 

 

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#Beşiktaş#Vincenzo Italiano#Granit Xhaka

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