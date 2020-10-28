Xbox Genel Müdür Yardımcısı, genel kitleye hitap eden oyunlara ihtiyaç duyduklarını açıkladı

Phil Spencer, Microsoft’un oyun geliştirmeye odaklı markası Xbox’ın genel müdür yardımcı olarak görev yapıyor. Spencer, herkese hitap eden ‘E dereceli’ oyunların çoğalması gerektiğine inandığını belirtti ancak buna rağmen Xbox sürekli olarak Gears ve Halo gibi oyunlara ağırlık veriyor.

Phil Spencer, verdiği röportajda “Xbox’ta oyun oynayan insanlara ve Game Pass üyelerine baktığımızda portföyümüzde eksik olan şeyin her kitleye hitap eden oyunlar olduğunu görüyoruz.” İfadelerine yer verdi. “ESRB sınıflandırmasına göre E dereceli içeriklerimiz diğer içeriklere kıyasla, zayıf kaldığımız bir alan olarak kalıyor. Marketimizde Minecraft ve benzeri birkaç yapım yer alıyor ancak üretici takımlarımızın daha geniş bir yelpazedeki kullanıcılara hitap edecek içerikler üzerinde yoğunlaşması kritik bir önem taşıyor.”

Phil Spencer, Xbox üzerine yaptığı öz eleştirilerin yanı sıra Xbox Game Pass ve Xbox sistemine gelecek yeni oyunların müjdesini verdi. Bu yeni oyunların ise bahsettiği portföy açığını kapatacak cinsten oyunlar ağırlıklı olması bekleniyor.